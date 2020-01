MUNICH trepitja fort el centre de Girona amb una botiga al carrer de l'Argenteria

MUNICH, la firma de calçat fashion i esportiu i que prossegueix amb el seu procés d'expansió, va obrir les portes de la seva botiga oficial al centre de la ciutat de Girona el novembre del 2018, un dels llocs més turístics de la capital gironina.

L'establiment de MUNICH que s'ubica exactament al carrer de l'Argenteria, 23, és una aposta de la marca per dotar de valor afegit als seus espais comercials. El projecte realitzat per Studio Animal és un espai que busca transmetre el respecte per la cultura i les tradicions locals a través de la mirada sofisticada i moderna de la marca.

El local, que compta amb 86 metres quadrats, té una càrrega monumental excepcional ja que al seu interior es conserva part de la muralla de Girona i té unes vistes excel·lents sobre el riu Onyar.

D'aquesta manera, el disseny no només respecta les valuoses preexistències del lloc sinó que les posa en valor construint un luxós estoig daurat que les protegeix i les fa conviure amb el calçat i accessoris MUNICH. Un espai doncs que, busca transmetre el respecte per la cultura i les tradicions locals a través de la mirada sofistica i moderna de la marca.

Després d'aquesta obertura, MUNICH segueix apostant pel creixement al posicionar-se com una marca de referència dins el mercat fashion i esportiu disposant ja de 18 botigues pròpies.

Els dissenys de MUNICH es desmarquen clarament de la resta de marques ja que combinen la tradició amb la qualitat, són totalment exclusius i en ells, els clients sempre hi poden percebre la singularitat que els caracteritza.

MUNICH STORE GIRONA

c/ Argenteria, 23

17004 Girona

De dilluns a dissabte de 10:00h a 20:30h (no es tanca als migdies).