Palau de Bellavista BY URHHOTELS punt de referència empresarial i social de la ciutat de Girona

Per a moltes empreses és tradició demostrar l'estima i agraïment als clients convidant-los a gaudir d'un magnífic àpat en un lloc de renom. Es tracta de l'ocasió ideal per estrènyer vincles, fer networking de manera informal i amigable i, en general, fidelitzar aquests clients potencials un any més. És per això, que han estat 24 les empreses que han escollit el Palau de Bellavista BY URHHOTELS per celebrar els seus esdeveniments i àpats de Nadal entre el 10 i el 24 de desembre, servint a un volum de més de 1.300 clients a les seves instal·lacions d'empreses de la comarca. A més, i deixant de banda la gran nit de Cap d'Any, hi ha hagut 5 celebracions que han reunit més de 500 persones, la gran majoria d'elles essent públic local.

Palau de Bellavista BY URHHOTELS Girona

No només atents a donar resposta a les necessitats dels ciutadans, Palau de Bellavista BY URHHOTELS es posiciona com una empresa socialment responsable col·laborant en diferents iniciatives solidàries. Entre elles, destaca "Restaurantes contra el hambre", que treballa per un món sense fam i ha tractat la desnutrició aguda a més de 2 milions d'infants durant els últims 5 anys. A més, aquest any l'organització hotelera ha confirmat la seva participació en la Gala 'Cap Nen Sense Joguina' de Girona, que té per objectiu recollir joguines per a la campanya de Reis de la Creu Roja Joventut.

Un hotel compromès amb les persones, que busca col·laborar en diferents projectes per aportar el seu granet de sorra a la lluita contra la fam, la pobresa i les malalties, així com altres causes socials.

El Palau de Bellavista BY URHHOTELS neix el 2005 al Casc Antic, una de les ubicacions exclusives de Girona. Aquesta localització cèntrica ofereix alhora tranquil·litat i lloc de trobada al costat de la jueria, una de les zones històriques més atractives de la ciutat.

És gràcies a la combinació de diferents factors juntament amb aquesta ubicació estratègica, que actualment és considerat el lloc per excel·lència pels gironins i gironines tant per a trobades socials com empresarials. La gran capacitat de les seves 7 sales juntament amb la terrassa de 700 m2 amb piscina, l'extens pàrquing i les prestacions tecnològiques audiovisuals i de projectors, permeten una gran versatilitat per a qualsevol tipologia d'esdeveniments empresarials, fet que el converteix en l'establiment ideal per a tota mena de reunions, convencions i celebracions. A més, ofereix una àmplia oferta gastronòmica que s'ajusta a tots els pressupostos i amb qualsevol mena de capacitats i muntatges per a satisfer des d'una petita reunió fins a presentacions de producte o grans convencions anuals d'empreses.