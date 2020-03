GCT Plus inaugura una nova delegació a la ciutat de Girona

L'empresa de treball temporal GCT Plus ha inaugurat una nova delegació a la ciutat de Girona. En concret, aquesta firma nascuda el 1995 amb l'objectiu d'oferir serveis de treball temporal a les seves empreses clients, està ubicada a la pujada de la Creu de Palau número 19, des d'on s'oferiran tots els serveis en el camp de l'outsourcing, eficiència energètica, formació i gestió de recursos humans, la venda de roba laboral i epis, els equips de protecció individual en segons quines professions.

La inauguració va tenir lloc dimecres passat amb l'assistència de l'alcaldessa de Girona, Marta Madrenas, que va voler donar la benvinguda a la ciutat a aquesta nova firma empresarial. A l'acte també hi va ser present el president del grup, Ferran Debant, acompanyat per Josep Argemí, soci-fundador i altres representants de l'empresa.

Ferran Debant, soci fundador de GCT Plus, en el moment del parlament, davant el també soci fundador, Josep Argemí, l'alcaldessa de Girona, Marta Madrenas, i la directora de GCT Plus a Catalunya, Montserrat Argemí.

GCT Plus treballa amb tot tipus d'organitzacions, privades i públiques, i el seu ampli equip professional està especialitzat en les matèries que engloben la gestió de persones en les empreses. Amb una trajectòria de més vint anys, GCT Plus acredita que són el punt de trobada entre el treballador i l'empresa treballant sempre amb uns eixos bàsics: oferir un servei excel·lent, de qualitat, eficaç i ràpid. Els sectors que tenen més demanda de treball temporal a l'oficina de GCT Plus de Girona són el sector turístic, el sector de l'alimentació, el càrnic, les arts gràfiques i la restauració que corresponen bàsicament al tipus d'empreses que predominen a les comarques gironines.

GCT Plus ha posat més de 8.200 treballadors en diferents sectors d'activitat econòmica com és el químic, càrnic, tèxtil, fruita i verdura, fusta, arts gràfiques, alimentació i transport, entre d'altres. Segons promou GCT Plus la funció «és posar a disposició de l'empresa usuària tota una cartera de treballadors aptes per ocupar un determinat lloc de treball. Des del moment en què una empresa es posa en contacte amb GCT Plus ETT tots els mitjans es posen en marxa per aconseguir una solució ràpida, eficient i beneficiosa.

La delegació de la ciutat de Girona és la segona a la demarcació gironina i se suma a la representació que ja té a Olot. La seva presència en el territori és molt destacada, ja que actualment disposa de delegacions i oficines a 18 ciutats, entre les quals destaquen Barcelona, Reus, Manresa, Igualada, Terrassa, Lleida o Mataró i dues més a València i Castelló. Un dels serveis que ofereix GCT Plus és la formació presencial i també online per empreses en les àrees de: recursos humans, idiomes, informàtica, gestió empresarial, formació tècnica, producció logística, customer service i vendes i administració i finances.

També ofereix Formació In Company i s'ocupa d'organitzar la formació programada íntegrament, informant el client del seu crèdit formatiu i posant al seu servei la seva llarga trajectòria i l'experiència que acumula. En aquest sentit, el client només ha de triar l'acció formativa que més li interessa i GCT Plus s'encarrega de tot de principi a fi.

GCT PLUS

Pujada Creu de Palau, 19 Girona

972 598 855

www.gctplus.com