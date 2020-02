Mediamarkt dona a conèixer als gironins la seva nova oferta de «smartphones» recondicionats

MediaMarkt ha posat en marxa una nova edició de la seva campanya «Mòbil Mania», amb ofertes úniques en dispositius mòbils des del 21 de febrer fins al pròxim 28 de febrer, però en aquesta ocasió amb una important novetat, smartphones recondicionats.

Per això, coincidint amb l'inici d'aquesta campanya, la companyia líder en distribució d'electrònica i consum en el nostre país vol aprofitar per donar a conèixer entre els seus clients la possibilitat d'adquirir smartphones reacondicionats a través del projecte «NewLife» i els programes de recompra iPhone Forever i Samsung «A l'última».

En les dues iniciatives, la companyia combina innovació i sostenibilitat en els projectes, cosa que considera fonamental perquè els seus clients puguin seguir gaudint dels avantatges que ofereix la tecnologia d'una forma més sostenible i respectuosa amb l'entorn fomentant l'economia circular.

La demanda de productes recondicionats està creixent de forma exponencial no només per millennials i generació zeta, sinó que també aquest tipus de productes tenen una gran acollida entre altres sectors de la població com una opció fàcil, ràpida i temporal per a determinades necessitats. Per això, s'han convertit en una alternativa que molts usuaris contemplen a l'hora d'adquirir productes d'última tecnologia a bon preu.

Amb el projecte «NewLife», MediaMarkt tracta de donar una segona oportunitat a la tecnologia i contribuir al model d'economia circular, mantenint el valor dels productes durant el major temps possible i reduint la generació de residus.

En el cas de la botiga de MediaMarkt Girona, «NewLife» ofereix a tots els gironins la possibilitat d'avançar cap a un món més ecoresponsable, ja sigui a través d'un dels seus plans de renovació, oferint la possibilitat als usuaris de revendre el seu antic mòbil o donar la possibilitat d'adquirir mòbils racondicionats al millor preu i amb 12 mesos de garantia.

En línia amb el projecte «New Life», la companyia vol posar a disposició dels clients plans de recompra, com són l'iPhone Forever i Samsung «A l'última», que garanteixen el valor de recompra passats uns mesos (12, 18 o 24). Una vegada vençut el termini, el client decideix si es queda el dispositiu o si el retorna sense cost extra.

Més informació sobre la iniciativa: New Life | MediaMarkt.