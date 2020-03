Busques cotxe? Sigues pràctic i passa't al SUV

Carretera o muntanya? Amb un cotxe SUV (Sport Utility Vehicle) podràs anar a tot arreu perquè aquests vehicles esportius compactes són alhora turismes i tot terreny. Et proposem una selecció de models SUV amb diferents prestacions, que podràs trobar a prop de casa.

Suzuki Vitara

Descobreix el Suzuki Vitara Hybrid a Esteve Blanch de Fornells de la Selva. Prepara't per a una aparença que irradia força i energia.

Amb el característic estil atrevit del Suzuki Vitara, cridaràs l'atenció allà on vagis. Definit per l'autèntic disseny, Suzuki Vitara, sempre a la recerca de nous descobriments dins i fora de la carretera. Gaudeix de la seva conducció amb una imatge exterior vigorosa.

El Suzuki Vitara és molt més que només un bonic disseny, també està ple de genialitats. Equipat amb les últimes tecnologies, el conductor i els passatgers poden estar segurs de rebre assistència, protecció i entreteniment en tot moment a l'interior de tot un SUV.

I ara el nou sistema SHVS (Smart Hybrid Vehicle by Suzuki) integra un generador ISG (Integrated Starter Generator) 48V que consta d'una funció de motor elèctric, una bateria d'ió liti de 48 volts i un convertidor DC/DC de 48V a 12V. La combinació d'aquests elements redueix les emissions de CO2 i el consum de combustible, el sistema SHVS afegeix parell motor elèctric al motor de combustió (entrega de parell addicional) i aporta assistència elèctrica en l'acceleració, sempre que el conductor vulgui una ràpida resposta.



Nou Nissan Juke: El Crossover Coupé

Ja ha arribat la segona generació del Nissan Juke a Camps Motor de Fornells de la Selva. El nou SUV de Nissan es caracteritza per tenir un perfil afilat, fars atrevits, un disseny fascinant, llantes d'aliatge de 48 cm (19 ") i un sostre flotant ple de personalitat.

El disseny és tant audaç que salta a la vista, i tant intel·ligent que talla l'aire amb la seva aerodinàmica, perquè aprofitis al màxim el dipòsit i gaudeixis d'una conducció silenciosa. El nou Nissan Juke combina el seu disseny icònic amb els seus llums d'il·luminació Led, que el fan més semblant a la llum diürna, millorant així la visibilitat per al conductor. Utilitza tecnologies d'última generació per una connectivitat fluida que permet tenir-lo al dia amb Apple CarPlay o Android, integrant l'smartphone en el vehicle per a una conducció més fàcil. El nou Crossover Coupé ho té tot: un disseny esportiu, una conducció divertida com mai i l'última tecnologia que farà que el gaudeixis en tot moment.

Hyundai KONA



Fornells Motor presenta el versàtil i divertit Hyundai KONA . El nouelèctric és el primer SUV compacte d'Europa 100% elèctric. Combina una increïble autonomia amb l'estil espaiós i ple de caràcter propi d'un SUV.

La graella tancada del nou KONA elèctric anuncia el seu caràcter aerodinàmic i potència elèctrica. L'inconfusible para-xocs frontal, els llums de línies esculpides i el disseny estilitzat fan que el nou KONA Elèctric sigui d'allò més expressiu vist des de qualsevol angle.

El Nou Hyundai KONA elèctric està dissenyat per maximitzar les teves opcions i, pel que fa a motor i bateria, hi ha dues versions amb fantàstiques prestacions. La seva autonomia de fins a 449 km és una demostració de funcionalitat elèctrica sense concessions. L'innovador quadre d'instruments digital de 17,8 cm (7 ") mostra la manera de conducció activa i informació sobre la càrrega de la bateria i el flux d'energia. Amb només una ullada podràs veure com la teva conducció influeix sobre l'autonomia del vehicle.

Mitsubishi ASX

Després d'una dècada i 350.000 unitats venudes a Europa, Mitsubishi treu la segona generació del SUV compacte ASX, completament nou, modern i dinàmic.

El primer que crida l'atenció és el frontal Dynamic Shield, que reforça la seguretat amb la carrosseria RISE i incorpora un motor de gasolina de 2.0 i 150 CV, el qual compleix sense problemes amb la normativa Euro 6 D-Temp.

L'ampliació de potència (de 120 a 150cv) aconseguiex més acceleració en poc temps i la transmissió automàtica té uns canvis més precisos. És còmode de conduir, i disposa d'un munt d'ajudes a la conducció. El trobaràs a AM 94 Motor, des de 16.950 euros.

Mercedes-Benz GLB

El nou Mercedes-Benz GLB és un SUV molt versàtil i espaiós. El primer Mercedes-Benz d'aquest segment amb la possibilitat de 7 places. Pensat fins el més mínim detall en disseny, confort i seguretat, el trobaràs a Garatge Plana. Cada línia i cada detall és per oferir la màxima llibertat. Preparat per a qualsevol aventura i espectacularment còmode. Espai de càrrega ampli i variable de fins a 1.805 litres.

El concepte de seguretat en el nou GLB assegura la mobilitat en qualsevol terreny: programa per a tot terreny, DSR (ajuda a la conducció en pendents pronunciades), paquet d'assistència a la conducció, etc.