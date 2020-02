Obre la teva pròpia franquícia a Girona

T'imagines al capdavant d'una empresa de serveis esportius? Oferint tractaments de bellesa o venent perfums reconeguts? I tot sota l'empara d'una marca estable, fent una mínima inversió i amb horaris flexibles? Mira aquestes propostes de franquícies rendibles a Girona.



SPORTMADNESS

Sportmadness ajuda a persones que volen emprendre en el món de l'esport a llançar i fer créixer els seus negocis de gestió esportiva.

Busquen persones apassionades de l'esport que tenen clar que volen ser els seus propis amos i que vulguin liderar la seva vida fent alguna cosa que els apassioni i que els permeti conciliar la seva vida personal i professional.

Els franquiciats ofereixen tot tipus de serveis esportius que s'engloben en tres línies de negoci: acadèmies, campus i esdeveniments esportius.

La central de Sportmadness ajuda als emprenedors ensenyant-los tot sobre com vendre i dur a terme aquests serveis, els recolzen amb un potent departament de màrqueting per captar clients i s'ajuden de la tecnologia per fer-ho fàcil i simple.

Actualment compten amb una xarxa de 30 franquícies i tenen presència a quatre països.

DEVUELVING

La franquícia Devuelving et dona la possibilitat de tenir el teu propi centre comercial online amb més de 20.000 productes de primeres marques a preu de majorista.

Una oportunitat de negoci, sense necessitat de local comercial, que podràs gestionar des de casa, sense horaris, d'alta rendibilitat i amb una ràpida recuperació de la inversió.

Tindràs beneficis des del primer dia, en un negoci avalat i recolzat per Devuelving, que t'aporta el personal informàtic, administratiu i logístic per donar resposta i servei a tots els teus clients. L'única despesa econòmica que tindràs serà el cànon inicial, i ja no hi haurà cap més despesa, ni royalties, ni necessitat de comprar cap producte.

Introdueix-te al món online, un sector en creixement, amb màxima estabilitat i futur.

PERFUMARTE

Perfumarte, marca valenciana de perfums artesanals i ambientació, ofereix perfums de màxima qualitat, inspirats en les fragàncies més exclusives del mercat, a un preu just.

Va néixer el 2009 a Gandia i, seguint la seva filosofia d'oferir una relació qualitat-preu immillorable, s'ha establert i consolidat a gran part de la península, així com a diversos països d'Europa.

Actualment la franquícia compta amb més de 65 botigues, la major part franquiciades. Perfumarte et dona l'oportunitat de crear el teu propi negoci amb una inversió molt reduïda, generant-te grans beneficis i una diferenciació contínua al mercat.

Els seus punts forts són:

Una immillorable relació qualitat-preu dels seus perfums.

El marge comercial més elevat.

La presentació del perfum, amb diferents possibilitats.

La imatge més impactant del mercat.

Estàndards de qualitat ISO 9001.

MESSIE PIZZA SIN GLUTEN

Messié Pizza Sin Gluten és una alternativa saborosa i de qualitat en l'àmbit de la restauració conscient. Arrenca la seva expansió com un model de franquícies, essent ja un referent en el mercat de pizzes sense gluten, que ofereix una alternativa de qualitat per a celíacs i tot aquell que vulgui gaudir de saludables i deliciosos plats 100% sense gluten.

Al tractar-se d'un restaurant apte per a celíacs, dedica tots els seus esforços i imaginació als seus plats i pizzes amb ingredients frescos i de qualitat, a més, la variada carta de cerveses artesanes sense gluten de diversos orígens, ho transforma en el paradís apte per a tots els públics.

MARIA PADILLA CENTRES D'ESTÈTICA



La cadena de centres d'estètica d'avantguarda Maria Padilla, on s'ofereixen tractaments de bellesa completa i integral, continua donant passes sòlides en la seva estratègia de creació d'una marca de referència a escala nacional.

Maria Padilla lidera el sector de l'estètica i la bellesa des de fa més de vint anys. Els seus centres han estat premiats en dues ocasions amb la medalla d'or atorgada per l'Associació Espanyola de Professionals de la Imatge, Bellesa i Moda, com a "millor centre d'estètica d'Espanya". Els seus valors són l'eficàcia, la transparència i la qualitat dels serveis que ofereixen.

Les noves franquícies Maria Padilla són fruit del resultat de dissenyar, experimentar, avaluar, millorar i definir un centre estètic amb connotacions pròpies, i haver-lo consolidat al llarg d'aquests anys.

La seva expansió en franquícia reportarà grans beneficis i avantatges a ambdues parts, tant als franquiciadors com, per suposat, als franquiciats.