Casademont dona material de protecció a hospitals i residències de gent gran

L'empresa Casademont ha volgut contribuir a la lluita contra la COVID-19 amb una donació de material de protecció. En concret, ha lliurat guants, mascaretes, bates impermeables i peücs als hospitals Doctor Josep Trueta i Santa Caterina, i a la residència per a gent gran Vall del Terri. Casademont seguint amb la seva filosofia de grup, pretén seguir ajudant als serveis sanitaris, i a tothom qui ho necessiti, dins de les seves possibilitats.

Aquesta acció s'emmarca en el paquet d'iniciatives que Grupo Costa, del qual forma part Casademont, ha portat a terme o amb les quals ha col·laborat per a la lluita contra el coronavirus. En total, ha destinat 800.000 euros a aquesta causa, tant en iniciatives pròpies com a través de les seves empreses i d'altres col·lectius.

El grup ha aprofitat també per agrair a totes les persones que en formen part el seu esforç en aquesta situació excepcional, ja que com a empresa del sector alimentari estan compromesos per assegurar el subministrament de productes. Tanmateix, ha agraït la gran tasca que està desenvolupant el personal sanitari, les forces i cossos de seguretat i tots els integrants de la cadena agroalimentària.