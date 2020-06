Gerència impulsa el pla Biz Shield Covid-19 per protegir i reactivar les empreses

Gerència-Assessoria d'Empreses, despatx que treballa en temes de comptabilitat, fiscal, laboral, jurídic, consultoria i assessorament empresarial, impulsa un protocol «postcovid» amb l'objectiu de protegir i reactivar les empreses: Biz Shield Covid-19. Gerència és un despatx professional gironí amb vocació de formar part del dia a dia de l'empresa. Conscients de les necessitats de les empreses, en aquests moments tenen molt clar que cal donar assessorament i per aquest motiu posen en marxa el pla Biz Shield Covid-19. «A qui l'interessa el nostre protocol? Als afectats per l'atzucac del Covid-19, als emprenedors, però també als qui han treballat dur tota la vida i veuen que avui el seu negoci perilla. No perdi temps, toca protegir, reactivar i aplicar una nova metodologia d'organització a la seva empresa. Enfortir-se o desaparèixer, vostè tria», asseguren des de Gerència- Assessoria d'Empreses.

El Biz Shield Covid-19 és un pla impulsat per Gerència que, amb la col·laboració d'experts en la matèria, vol «promoure un acompanyament a les empreses que prevegin desajustos econòmics patrimonials que, en el cas de no actuar, podrien arribar a desaparèixer». Per aquest motiu «proposem accions, les executem i em fem el seguiment».

Biz Shield Covid-19 no flueix de l'atzar, és el fruït de la unió de diferents experiències en el món de la consultoria empresarial que han confluït per donar resposta a l'adversitat en què es troba immers la major part del teixit empresarial del país. «És un escut protector davant l'impacte econòmic que patirà l'empresa en els propers mesos, un programa per resoldre problemes, però especialment per reactivar l'empresa i enfortir-la davant el mercat i els competidors que, si no s'actua com correspon, cauran empresarialment. No sigui un d'ells». Els responsables de Gerència-Assessoria d'Empreses expliquen que opten clarament per fer «un triatge d'allò bo i dolent de la crisi econòmica-sanitària, per evidenciar un nou recorregut imposat per la nova realitat» així com per la «redefinició de l'estructura actual en funció de les noves necessitats, anàlisi dels fluxos de tresoreria i recerca de recursos i/o companys de viatge».

A la vegada, conscients del predomini de les empreses familiars al nostre país, la singularitat de les mateixes a l'hora de gestionar-se i les particularitats emergents en la successió generacional proposen «professionalitzar les gerències i els equips administratius».

El pla Biz Shield Covid-19 «no és un dossier, que també. És un suport, una definició i acceptació d'un nou mètode organitzatiu particular de la seva empresa», expliquen des de Gerència-Assessoria d'Empreses, a la vegada que destaquen que «el protegeix avui i el reactivarà demà. Moltes adversitats econòmiques actuals emergeixen amb l'aparició de la pandèmia, però també és cert que algunes empreses comptaven, fa temps, amb greus problemes de base com marges comercials incorrectes, estructures sobredimensionades, finançament mal planificat, manca de coneixement del balanç, pressupost econòmic, entre d'altres». Per tant, recalquen que més que mai «aprofitem ara per reajustar allò que no fèiem bé»!

El pla Biz Shield Covid-19 pretén crear riquesa econòmica i personal i generar pau social amb els actors que intervenen en el dia a dia «de la seva empresa, com socis, empleats, creditors comercials, entitats financeres, administracions... generar valor als efectes, si correspon en el futur, optar per una possible transmissió de la unitat de negoci i treure'n rèdit».

Des de Gerència-Assessoria d'Empreses tenen molt clar que «sigui quin sigui el sector en què es trobi vostè, volem estar al seu costat i li proposem trobar-nos per avaluar les seves necessitats i fer camí plegats».

Gerència té el seu despatx situat a la plaça Catalunya, 14 3r A de Girona. Tel. 972 412 213. Per a qualsevol consulta o ampliació d'informació, contacti'ns:

Jordi Ripoll i Agustí

jordi.ripoll@gerencia.cat