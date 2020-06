Comencem una nova etapa: una pàgina en blanc

Més de cent dies després que es decretés l'estat d'alarma degut a la pandèmia de la Covid-19 a poc a poc tornem a l'anhelada normalitat. En diuen la nova normalitat. S'obre una nova etapa en què tenim per davant una pàgina en blanc per escriure i sobretot viure. El confinament va obligar a la paralització de molts sectors productius que ara lentament van agafant velocitat i tornen a la seva activitat. Ens vam quedar a casa i ara toca tornar a sortir i tornar a posar en marxa molts sectors que fins ara havien quedat paralitzats. Ha estat una lliçó de superació contínua amb nombroses mostres de solidaritat a tots els nivells. Tenim per davant una etapa per demostrar també que col·lectivament i individualment hem après dels errors i que si bé algunes coses no tornaran a ser com abans ara estem més que mai preparats per afrontar situacions tan greus com la que acabem de viure. Entrem en una nova etapa en què tot està per fer i per escriure.

Serà una etapa plena de reptes que haurem d'escriure amb la implicació i participació de tota la societat sense distincions. Plegats podem omplir aquesta etapa de compromís i optimisme. És un moment ple de futur en què deixem enrere setmanes i mesos d'angoixa en els quals com a societat hem hagut d'afrontar una crisi sanitària sense precedents. I sempre, amb el record a les persones que no han pogut superar la pandèmia.

Els aplaudiments que diàriament es va endur el personal sanitari van ser només una de les moltes mostres de solidaritat. N'hi ha hagut moltes a tots els nivells que ens fan ser optimistes de cara al futur i a possibles repeticions de situacions similars.

Tothom es va implicar d'alguna manera i es van donar respostes a les necessitats. Molts particulars i empreses per exemple van protagonitzar una mobilització sense precedents fent màscares i equips de protecció per al personal sanitari o cedint i creant equips de respiració en els moments més crítics de la pandèmia i quan els hospitals s'omplien diàriament de malalts.

El Grup Blanch, que aplega sota el seu paraigua diverses marques de vehicles, va ser una de les empreses gironines que es va bolcar a ajudar els sanitaris. En el seu cas va cedir tres vehicles de les marques Opel, Hyundai i Honda perquè personal sanitari pogués fer les visites a domicili durant els mesos de març, abril i maig. Una mostra més de la implicació d'una empresa de referència en el sector de l'automòbil com és el Grup Blanch. Tots plegats tenim per davant també el repte de donar impuls a la nostra economia.

Aquesta nova etapa l'hem d'omplir d'optimisme i il·lusió perquè, com deia el poeta Miquel Martí i Pol, tot està per fer i tot és possible. El pitjor ja ha quedat enrere.

El que tenim ara per davant és una etapa en blanc i més que mai l'hem d'omplir de contingut. Venim de setmanes d'angoixa i ara el que necessitem tots plegats és la tornada a la normalitat i recuperar el ritme d'activitat i confiança. Com a societat tenim un deute global cap a determinats sectors que han quedat greument tocats i immersos en una crisi econòmica de gran dimensió. Hem de recuperar una certa normalitat mantenint les condicions i mesures higièniques obligades com la distància física i també l'ús de la mascareta i el rentat i desinfecció de mans. No cal abaixar la guàrdia en cap moment perquè, si volem afrontar aquesta nova etapa, cal fer-ho amb seguretat tal com vam demostrar fer durant el confinament quedant-nos a casa. Cal evitar els riscos en aquesta nova etapa de normalitat. Junts ho aconseguirem!