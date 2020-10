Batallé l'Únic, una raça pura de porc amb segell gironí

L'empresa familiar Batallé, especialitzada en una raça de porc amb unes característiques inigualables, està d'enhorabona amb la celebració del seu centenari. Aquest aniversari arriba en un moment excepcional, amb la quarta generació al capdavant i amb l'aval de l'experiència que ha permès a Batallé treballar amb carns i curats de gran reputació dins del canal professional i el reconeixement del seu producte a nivell mundial. Per això compta amb un producte únic que es transforma també en uns productes de gran excel·lència i gourmet. És el que s'anomena Batallé l'Únic, un porc especial de raça pura que proporciona una carn amb un sabor, color i tendresa precisament com identifica el seu nom: únic. Guiats pel lema «Qualitat per principi», Batallé l'Únic es recolza en una gran estructura empresarial per garantir la total traçabilitat dels seus productes. Rigor, dedicació i un objectiu clar han construït la història que ha girat entorn de Batallé l'Únic.

Però per què és únic? Doncs perquè es compta amb una genètica pròpia i en tot moment, des d'Esporc, es controla tota l'alimentació que reben els porcs oferint-los una dieta personalitzada. Un altre tret característic que contribueix a aquesta excepcionalitat en el producte és que Selecció Batallé disposa de granges amb un alt nivell de benestar animal, la qual cosa es coneix com a «Slow Farm» i on es busca que la qualitat de la carn neixi primer de tot en la cura de l'animal, la sostenibilitat i la protecció del medi ambient i el compromís social. Mantenir aquesta aposta i aquests conceptes fa que Batallé s'hagi convertit també en capdavanter en l'àmbit tecnològic, on cada peça es tracta al detall des de l'escorxador (Norfisa) passant per la sala de desfer (Cárnica Batallé) i també en la curació dels pernils a l'assecador de Reserva Batallé a la província de Granada fins arribar al nostre plat.

Batallé l'Únic té com a major actiu el «Gran Vinçat». Destaca a simple vista per la veta, la vinça, de greix intramuscular, una línia fina de greix que aporta tendresa a la carn i el sabor que la fa inconfusible. Per això, el nivell d'infiltració dels productes de Batallé l'Únic és excel·lent. Tota aquesta conjunció d'elements es tradueix en una carn que presenta més àcids insaturats i especialment rica en àcid oleic, cosa que fa que sigui una font completa de vitamines diverses com ara la B1, B6 i B12 i rica en minerals.

Els seus curats excepcionals gaudeixen d'un alt prestigi. Foto: Batallé

Les carns d'autor i els curats excepcionals de Batallé l'Únic gaudeixen d'un gran prestigi. Tots aquests productes els podem trobar a les nostres cansaladeries i xarcuteries de confiança amb el convenciment que tot ha estat subministrat amb la garantia de traçabilitat dels productes i contribuir a la millora social, econòmica i mediambiental de l'entorn on vivim i el de futures generacions. Aquest compromís és una missió que té molt clara Batallé: subministrar a la societat productes carnis amb un alt valor nutritiu i que estiguin presents en una dieta equilibrada, saludable i sostenible. Aquests valors i compromisos només es poden exercir si es tenen molt clar els valors de la família. Per això, Batallé en el seu centenari vol destacar que la cultura de l'esforç i la feina ben feta són el denominador comú amb tot el que du a terme ja que aprendre i innovar són dos pilars fonamentals per seguir millorant. Només així es poden complir cent anys d'activitat empresarial sense perdre de vista mai la qualitat per principi, el benestar animal, la sostenibilitat i protecció pel medi ambient i el compromís social. Per aquest motiu, Batallé vol expressar el seu agraïment a companys, clients i col·laboradors per la seva fidelitat i confiança al llarg de tots aquests anys.