Samsung S20 Fan Edition, fet al gust dels consumidors

Si el que realment busquem en el nostre telèfon mòbil és una pantalla gran, una càmera potent i una gran bateria tot això ho podem trobar reunit en el nou Samsung S20 Fan Edition. I realment és una garantia que totes aquestes característiques estan reunides en sol dispositiu perquè la nova gamma S20 Fan s'ha creat a partir de les consideracions que han fet arribar els seguidors i consumidors de la marca. Els usuaris de Samsung han fet les seves aportacions i han expressat quines eren les seves característiques preferides en un smartphone que ara han quedat traduïdes en aquest model que ja està disponible en el mercat i que es pot trobar a MediaMark Girona.

El telèfon està disponible en sis colors diferents perquè precisament aquesta ha estat un dels suggeriments que han fet arribar els usuaris. Actualment, es busca una major amplada de pantalla i disposar d'una càmera per fer fotos i vídeos amb una gran qualitat. Aquest telèfon ho reuneix tot i a més amb la garantia d'una marca com Samsung.



Més resposta tàctil

El nostre telèfon mòbil ja no és únicament un dispositiu per fer o rebre trucades i missatges. En el nostre dia a dia el telèfon s'ha incorporat a les nostres accions a l'hora de mirar una pel·lícula, una sèrie o accedir a continguts com videojocs. Per això és fonamental tenir una pantalla que ens doni una gran visió. El Samsung F20 Fan Edition inclou la pantalla Super AMOLED 2x de 120 Hz que ofereix imatges en moviment més fluides i detallades, amb més lluentor i contrast. Fins i tot la seva resposta tàctil augmenta fins als 240Hz per a jugar de forma més precisa i guanyar totes les competicions. La pantalla plana Infinity-O de 6'5 polzades ocupa el 90 del frontal, amb un orifici de càmera de només 3.34 mm. El nou S20 FE es pot sostenir en el palmell de la mà i desbloquejar-ho mitjançant el lector de petjada en pantalla; el que la converteix en una de les millors de la seva categoria.

Pel que fa a la càmera de fotos disposa d'un sistema que farà les delícies de tots els que busquen capturar grans moments i immortalitzar-nos amb el telèfon. Per exemple, la càmera ens permetrà fer fotos nocturnes com si fossin de dia i el seu zoom 3x òptic i Space Zoom 30x ens servirà per fer fotos de lluny sense necessitat d'apropar-nos. La diferència amb altres telèfons és que el mecanisme de la càmera està pensat per captar el doble de llum gràcies a un potent sensor i això permet fer fotos i vídeos d'una gran qualitat.

Sovint tots ens hem queixat en algun moment de la poca durabilitat de la bateria del mòbil. Samsung ha estat molt conscient de les aportacions dels usuaris en aquest sentit i, per aquest motiu, ha posat molt èmfasi en dotar el S20 Fan Edition amb una bateria i un processador que dóna una autonomia assegurada de 4.500 mAh i un sistema d'ultracàrrega ràpida que ens pot ajudar a evitar l'incomoditat de quedar-nos al llarg del dia sense bateria. En només 30 minuts de càrrega tindrem bateria per a tota una jornada. Ha sortit al mercat amb 6 colors que s'adapten a tots els gustos: Cloud Red, Cloud Orange, Cloud Lavender, Cloud Mint, Cloud Navy i Cloud White. Un element que també agrairem molt és que té una textura que minimitza les emprentes dactilars i les taques que tan incòmodes poden resultar a vegades.

