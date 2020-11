Guanya un lot de productes de rebosteria Culinarium

Culinarium, establiment que ofereix tot tipus d'utensilis de cuina essencials per a l'elaboració dels teus plats, i presenta una àmplia gamma de productes necessaris per a la teva taula, ha reubicat la seva botiga de Girona, deixant el carrer Juli Garreta per traslladar-se al carrer Nou 14. Amb motiu del trasllat sortegen un lot de productes que inclou: motlle doble, motlle individual, motlle cake, joc d'espàtules decorat efecte marbre i reixa refredapastissos. Contesta correctament la pregunta i el lot pot ser teu!