Objectiu: salvar els obstacles i facilitar la vida a les persones amb mobilitat reduïda

En la nostra vida quotidiana no ens adonem que existeixen realment importants barreres físiques que dificulten la vida a les persones que pateixen algun tipus de minusvalidesa o impediment físic. En el mercat existeixen diverses empreses que treballen precisament per facilitar la vida a aquestes persones i buscant sempre solucions a la seva mida. També és molt important la defensa de la gent que es veu en la necessitat de tenir un assessorament quan es vulneren els seus drets.



Chair Mobi, solucions per millorar la convalescència



Tots sabem dels moments especials quan tenim un malalt convalescent a casa i no sabem que necessitem adaptar el nostre habitatge per continuar tenint la qualitat de vida. Chair Mobi, amb àmplia experiència en l'àmbit de la mobilitat, t'ofereix servei a domicili d'assessorament per valorar les necessitats i solucions d'adaptació com grues domiciliàries, llits articulats, cadires de rodes per la dutxa i un ventall d'opcions. A vegades, pot ser una convalescència per un temps determinat. Per aquest motiu, Chair Mobi ofereix articles de lloguer, per dies, setmanes o mesos. En cas que disposis d'alguna cadira de rodes elèctrica, scooter, llit articulat, grua i necessiti bateries, reparació o manteniment, també t'ofereixen aquest servei.

Totes les solucions de mobilitat ara al teu abast i les trobaràs a: chairmobi.com

Garu Accessibilitat, per un món sense barreres

Quan a Garu Accessibilitat diuen que «treballen per millorar i aconseguir un món sense barreres» és perquè així ho fan. Amb més de deu anys d'experiència, la marca neix amb l'objectiu de poder donar resposta a totes les necessitats d'accessibilitat que ajudin a salvar qualsevol mena de barrera arquitectònica. És per això que estudien cada cas per trobar la millor solució per a les necessitats de cada persona, trobant la millor opció per poder millorar l'autonomia, l'accessibilitat i la mobilitat de totes les persones en qualsevol espai o ambient. Cadires salvaescales de tram recte o en corba, plataformes, elevadors verticals, ascensors domèstics i molt més.



Acenur, destrueix barreres i construeix somriures



Acenur Eleva està format per un equip de professionals d'àmplia experiència en el sector de l'accessibilitat, especialitzats en la instal·lació de plataformes i cadires pujaescales, elevadors verticals i de curt recorregut.

«El nostre equip ofereix als nostres clients millorar les seves llars i fer-les més accessibles, per poder desplaçar-se amb facilitat sense cap obstacle de manera segura i elegant. Sempre amb les millors novetats per oferir l'opció que més s'adapta a les seves necessitats». Aquesta és la targeta de presentació d'Acenur Eleva, on podràs trobar diferents tipus de plataformes, cadires pujaescales i elevadors verticals que t'ajudaran a fer la vida més senzilla. La seguretat i la comoditat s'uneixen tot en un. Acenur Eleva treballa directament amb fàbrica, sense intermediaris, donant servei a tota Catalunya. «Tots els nostres tècnics estan titulats i compleixen amb la normativa anticovid. Ens comprometem a instal·lar-te la plataforma, cadira pujaescala o elevador en el menor temps possible, d'una manera ràpida i neta. També realitzem reparacions i serveis d'urgència, sempre amb recanvis originals i amb una atenció telefònica els 365 dies l'any. Amb el nostre servei de manteniments sempre tindràs la teva màquina en perfectes condicions i al dia. El motor de la nostra empresa són els clients satisfets», ens asseguren. Eleva la teva qualitat de vida, ja que Acenur Eleva destrueix barreres arquitectòniques i construeix somriures.

Enier, solucions en elevació i accessibilitat adaptada a les teves necessitats

A Enier t'ofereixen una àmplia gamma de solucions que inclou ascensors unifamiliars, elevadors de petit recorregut, i cadires i plataformes pujaescales. Els seus ascensors unifamiliars s'adapten a l'espai disponible per desplaçar-se entre els diferents nivells d'un immoble, ja sigui en habitatges unifamiliars, locals comercials, edificis públics o comunitats. Per la seva banda, els elevadors de petit recorregut són ideals per salvar petits desnivells de fins a 3 metres d'altura. Per superar tot tipus d'escales ?rectes, amb revolts o amb replans? disposa de cadires pujaescales i plataformes elevadores per a cadires de rodes que es poden instal·lar tant a l'interior com a l'exterior d'edificis. Compta amb un departament de disseny propi i fabriquen segons les necessitats, garantint fiabilitat, seguretat i qualitat en els seus sistemes.

El servei postvenda d'Enier i la seva xarxa de distribuïdors està sempre a prop teu per oferir-te un eficaç servei de manteniment. Trobaràs tota la informació a enier.com/

Codex Advocats et defensa davant la vulneració dels teus drets

Codex Advocats és un despatx d'advocats pluridisciplinari implantat a la ciutat de Girona des de fa gairebé 20 anys. Es dediquen als àmbits del dret civil i penal, del dret de família, etc., i, per molts motius, també a l'àmbit de l'assessorament de les persones amb discapacitat, que moltes vegades veuen vulnerats els seus drets per raó de la seva discapacitat. Ens referim tant a persones amb discapacitat psicosocial, intel·lectual, etc. com a persones amb una discapacitat relacionada amb el procés d'envelliment. Avui no es pot tolerar aquesta vulneració de drets, i Codex Advocats t'assessora per evitar-ho, fent seus els principis generals de la Convenció dels Drets de les Persones amb Discapacitat aprovada el 13/12/2006 a Nova York, i que està en vigor a Espanya des del 3/5/2008. És per això que en primer lloc posen la persona i la seva dignitat. Acudint al Codi Civil de Catalunya, es disposa de la possibilitat de fer ús d'eines per donar suport a la persona, com són la tutela i la curatela, la defensa judicial, la guarda de fet i l'assistència. Un bon assessorament legal a temps et pot comportar solucions a curt-llarg termini que evitin a moltes persones i els seus familiars haver d'acudir a aquestes institucions de protecció. Parlem de figures com l'autotutela, els poders preventius, etc., que des de Codex Advocats t'explicaran amb un llenguatge fàcil, conscients en tot moment que cadascú necessita una atenció personalitzada.