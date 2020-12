MÍO1898 guanya els «Oscars de l'Ibèric»

Aconseguir el millor pernil del món és una cosa que moltes empreses aspiren i molt poques ho aconsegueixen. MÍO1898 és una de les marques que va per aquest camí amb passos molt ferms des de fa tres anys. Una joventut que no li resta ni una mica de qualitat als seus productes i prova d'això són els reconeixements i premis que la marca ja va acumulant. Els últims guardons que han aconseguit, són els coneguts com els «Oscars del porcí Ibèric», organitzats per l'IRTA Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries, i que concretament són el Premi Porc d'Or Ibèric especial del MAPA a «Sanitat, Benestar Animal i Medi Ambient» 2020 i el Premi Porc d'Or Ibèric especial ZOETIS a la Innovació 2020. Uns premis que donen suport al compromís amb el respecte al medi ambient, la sostenibilitat, el benestar animal i la innovació d'aquesta empresa.

Però, quina és la clau per créixer una empresa familiar petita i instal·lar-se en el mercat d'una manera tan potent? El ramader i responsable de la marca, Rafael Muñoz, que el 2018 va ser reconegut com el millor «Jove Agricultor Sostenible», explica que l'aspecte diferencial de la seva marca rau en haver optat per la raça pura ibèrica 100% varietat «Torbiscal», una raça catalogada en perill d'extinció, que gràcies a aquest innovador projecte s'està posant en valor i que «el diferencial de tot aquest procés es quedi al camp i completar el cicle iniciat pels seus avantpassats com a ramaders d'aquesta raça d'ibèric única».

Des dels seus inicis i com a element diferenciador del mercat, l'empresa treballa amb animals que «gaudeixen dels més alts estàndards de benestar animal que existeixen i això els hi ha portat a rebre els reconeixements» i d'altra banda, treballar amb la varietat «Torbiscal 100% ibèrica», els fa diferents. «Tenir pocs exemplars els permet controlar tot el procés a ells mateixos, el que es tradueix directament en el producte aconseguint una homogeneïtat molt alta, ja que tots els pernils mantenen la mateixa qualitat i mantenen aquest sabor perfecte», explica el ramader.

Aquest compromís amb la qualitat en el camp es tradueix en un producte on la carta de presentació és clara. «Estem parlant d'un pernil 100% ibèric d'aglà amb un sabor delicat i intens, que es fon a la boca i que disposa d'una brillantor molt distintiva en el tall. Tot el producte està regulat per la D.O. Los Pedroches, un segell de reconeixement inqüestionable», diu el responsable de la marca.



Els millors productes a un click de distància

La compra és directa al ramader a través de la seva botiga online www.mio1898.com on es pot trobar una àmplia gamma de productes, destacant els pernils, espatlles i col·leccions de MÍO1898 amb una presentació i un packaging molt sorprenent i impactant. A més, és possible provar MÍO1898 en alguns dels millors restaurants amb estrella Michelin, el que fa que l'alta cuina valori i posi en valor la qualitat que ofereix la marca. Així mateix, de la mà del propi ramader és possible gaudir d'una visita guiada per veure els «Torbiscals» ibèrics en directe a la devesa menjant glans i fer un tast en els mateixos allotjaments rurals. Perquè MÍO1898 ofereix una experiència completa i diferencial que la fa única.