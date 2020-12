Els millors productes frescos i de Km0 els trobaràs al nou supermercat Bonpreu de Banyoles

Bon Preu et posa a la teva disposició un nou supermercat de 1.250 metres quadrats al carrer Mata número 11 a la zona de la Draga de Banyoles, on podràs trobar una gran varietat de producte fresc i de Km0 amb preus competitius i una excel·lent atenció al client, a més d'un ampli assortit. El nou establiment és un exemple de l'aposta per la sostenibilitat i l'eficiència energètica perquè funciona de manera sostenible i ecoficient el que permet estalviar el 20 per cent del consum d'energia habitual d'un local comercial de les mateixes característiques i reduir també un 20 per cent les emissions de CO2 a l'atmosfera. Si el que busques és producte fresc no tinguis cap dubte que en el nou supermercat de Banyoles ho trobaràs, ja que precisament és el seu protagonista. Disposaràs d'una àmplia secció de carnisseria, xarcuteria-formatgeria, fruiteria i peixateria i forn de cocció de peix i marisc per si et vols endur el producte cuinat. I ara que ve l'època nadalenca al nou Bonpreu de la capital del Pla de l'Estany tens un ampli assortit de vins, caves i escumosos al celler i una secció de drogueria i perfumeria.

I si el que vols comprar són productes de proximitat tens també una àmplia oferta que es tradueix en productes tan característics com la xocolata Torras, poma de Girona, nous de Crespià, el cafè Cornellà, les Patates Oleguer, la ratafia Visca i Vermut Terrània, les galetes Trias, embotits Gori d'Oix, i altres referències. Per facilitar-te la compra tens a la teva disposició 57 places d'aparcament i a la secció de fleca tindràs un taulell i caixes automàtiques per fer el pagament de la teva compra. Els 35 professionals del supermercat estan a la teva disposició per ajudar-te en el que necessitis.

Cada vegada que estiguis fent una compra pensa que també contribueixes a l'estalvi energètic. Totes les noves instal·lacions estan pensades en la reducció al màxim del consum energètic amb un sistema de gestió i control que les regula de forma automàtica per obtenir la màxima eficiència energètica, confort i seguretat. El Grup Bon Preu va ser dels primers a Catalunya en obtenir la certificació energètica «A» dels seus edificis, que concedeix la Generalitat.

El nou establiment, que ha suposat una inversió de 8'7 milions d'euros, va ser inaugurat fa uns dies amb la presència de les autoritats locals i els principals directius de Bon Preu. El president i director general del Grup, Joan Font va mostrar la seva satisfacció per l'obertura del supermercat i seguint demostrant la seva voluntat de continuar oferint el millor servei als clients banyolins. A l'acte hi van assistir l'alcalde de Banyoles, Miquel Noguer; Jordi Congost, primer tinent d'alcalde i regidor d'Habitatge, Programes de barris, Recursos Humans i Esports i Albert Tubert, regidor d'Urbanisme i activitats, Medi Ambient i batlle d'aigües; per part del Grup Bon Preu també hi van ser presents la Directora Comercial, Anna Font; el Director Financer, Pere Anglada; el Director d'Operacions, Joan Sabartés i el Cap de Relacions Externes, Josep Castany.