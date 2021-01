Tenir cura d'un petit hort urbà té premi

Diposar d'un petit hort urbà pel propi abastament d'aliments dins mateix de la ciutat està guanyant cada vegada més adeptes. Cada cop són més els horts urbans no només en petites parcel·les sinó també a les terrasses de casa nostra. Cultivar un petit jardí amb una peça d'hort s'està convertint en un nou hobbi per a molta gent. A banda de la feina que significa un petit jardí si a més hi podem sumar un hort urbà això fa que ens assegurem fins i tot una mica l'abastament de fruites i verdures. En aquest sentit, hi ha una dada molt reveladora. Segons Ecologistes en Acció, a Espanya se superen els tres milions de metres quadrats dedicats a la producció de verdures i hortalisses per a l'autoconsum.

Girona és un dels municipis catalans on més proliferen els horts urbans. Des de fa molts anys, la zona dels Maristes i les hortes de Santa Eugènia, així com la zona que limita amb Salt, han existit molts horts i petites parcel·les. De fet, l'Ajuntament de Girona no ha dubtat a posar a la disposició de diverses associacions la cessió d'ús per utilitzar parcel·les municipals cultivables a les Hortes de Santa Eugènia.

A banda de generar aliments de manera sostenible resulta un entreteniment per a molta gent. També podem fer l'opció de tenir a banda de plantes i petits arbustos, un petit espai per a hort a la nostra terrassa. En aquest cas no cal gaire espai. Actualment, en el mercat de la jardineria es poden trobar diferents elements ja preparats per al cultiu de determinades hortalises i petites fruites. Només cal assegurar que sigui una zona on hi hagi una bona ventilació, que hi hagi llum solar i també una presa d'aigua. Durant la pandèmia aquesta tendència ha anat fins i tot a l'alça. També serveix com a mesura educativa per a nens i nenes i es pot utilitzar per inculcar-los uns valors per responsabilitzar-se de tenir cura per exemple de flors, plantes o productes de l'horta. Moltes escoles ja fa temps també que porten aquesta mesura a la pràtica.

A la ciutat de Girona, al barri de Sant Narcís també ho tenen molt clar. L'Ajuntament de Girona i diferents entitats, associacions i veïns i veïnes han posat en marxa una xarxa d'horts urbans al barri de Sant Narcís. Es tracta del projecte «Menja't Sant Narcís», que té per objectiu fomentar la consciència social i ambiental. La iniciativa s'ha implementat com a prova pilot al carrer de Roma, just darera l'església, i està previst estendre-la per més indrets. El projecte pretén assolir tres fites. D'una banda, crear un espai comunitari i de cohesió social entre els diferents agents del barri. En segon lloc, pretén rehabilitar els nombrosos espais públics enjardinats, els parcs i els marges i donar-los un ús productiu i un valor ambiental. I per últim, es vol potenciar un turisme més sostenible i dinamitzar el comerç i l'ocupació local. També s'han programat tota una sèrie d'activitats, així com sessions formatives sobre els horts urbans.

Són diverses les organitzacions ecologistes que defensen i animen a la ciutadania a posar en pràctica determinades accions com aquestes dels horts urbans. Aquest tipus d'agricultura urbana, afavorida en molts punts de la geografia per les administracions públiques, hauria de ser un dels puntals per a la construcció de ciutats més sostenibles, segons asseguren. És una necessitat que ha quedat especialment palesa amb la crisi de la covid-19.