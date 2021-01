Per tenir el jardí sempre a punt

No ens adonarem i d'aquí poc ja estarem immersos en la primavera. L'esclat de flors i plantes arribarà puntualment en aquesta època de l'any. Sembla que falti molt però degut a les circumstàncies tan estranyes que estem vivint el temps sembla que passi més ràpid de l'habitual. La primavera és a tocar i arriba també el moment de posar a punt el nostre jardí o la nostra terrassa exterior, depenent de la superfície que disposem.

Un bon manteniment de qualsevol espai enjardinat o floral mereix també que disposem de les millors eines i maquinària. Tenir un bon equip ens facilitarà de forma important qualsevol feina o arranjament que haguem de fer. Mantenir un jardí en bon estat requereix una atenció molt especial i fer-ho durant tot l'any, independentment de l'època estacional en què ens trobem. En ocasions serà per fer manteniment i conservació i en d'altres serà perque tocarà preparar les plantes o el terreny per a una propera floració. Si hem de fer qualsevol actuació cal que tinguem unes bones eines i maquinària. Això ens suposarà sovint també reduir el temps de feina i fer determinades operacions sense pràcticament esforç.

El mercat està ple d'eines per a la jardineria i el bosc com poden ser les motoserres, les tallagespes o les desbrossadores. Les últimes novetats les trobaràs a Tomàs Arrieta, una empresa familiar situada a Girona, amb més de 50 anys d'experiència en el sector de la venda i reparació de tota mena de maquinària per al jardí i el bosc. Són distribuïdors oficials a Girona de Husqvarna, Jonsered, Yanmar, Gforce i Electrocoup entre altres marques. A més es dediquen a la instal·lació i manteniment dels robots tallagespes Automower de Husqvarna. Tallar la gespa sempre s'ha convertit en una feina molt feixuga i per aquest motiu ens podem beneficiar d'alguns aparells que estan pensats per facilitar precisament aquesta feina i que, a més, treballen amb molta precisió.

Per començar a preparar elnostre jardí de cara a la primavera haurem de pensar també en un bon abonament. És un pas indispensable si volem conservar més temps en condicions les nostres plantes i flors, així com la gespa. És una manera d'assegurar-nos el bon estat de la nostra zona enjardinada.