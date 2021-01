Les matriculacions de tractors van créixer un 2,2% el darrer tram de 2020

A l'octubre es van matricular 1.165 tractors agrícoles a Espanya, segons dades de la consultora MSI per a la patronal dels concessionaris, Faconauto, el que suposa un creixement del 2,2% respecte al mateix mes de l'any passat. En l'acumulat de l'exercici, el nombre de tractors matriculats és de 8.199, un 12,3% menys que en el període gener-octubre de 2019. La patronal ha destacat l'estabilitat del mercat de tractors en un context d'incertesa i ho ha vinculat a les bones collites que hi ha hagut aquest any. La situació permet que els concessionaris de maquinària agrícola puguin compensar el primer impacte que va tenir sobre el sector la pandèmia amb una caiguda de les matriculacions.

La patronal també ha ressaltat que l'estabilització de les matriculacions permet que no es freni la renovació de la maquinària agrícola, com havia passat en altres crisis econòmiques. En aquest sentit, Faconauto ja va proposar l'octubre passat que es tendeixi a un model de pla estructural de renovació del parc de tractors, començant per una partida de 40 MEUR a distribuir fins a l'any 2025, la qual cosa segons les seves estimacions, permetria retirar unes 3.000 unitats de vehicles antics.

Les marques de tractors més matriculades a l'octubre van ser John Deere, amb 419 unitats, Kubota, amb 118, New Holland, amb 111, Fendt, amb 80, Deutz – Fahr, amb 65, i Case IH, amb 48.

Faconauto és la patronal que integra les associacions de concessionaris oficials de les marques de turismes i maquinària agrícola amb presència al mercat espanyol. Representa els interessos de 2.152 concessionaris, entre els quals es troben les principals marques de maquinària agrícola, de les quals depenen 3.551 empreses del segon nivell de distribució (agències i serveis oficials), la qual cosa abasta més de 5.703 Pimes d'automoció. Aquestes empreses generen 161.500 llocs de treball directes, una facturació de 43.073 milions d'euros i representen el 3,1 del PIB.

La renovació de la maquinària agrícola és fonamental per a moltes explotacions agràries. Durant l'any passat, des de la conselleria d'Agricultura es va donar veu a la reclamació del sector pel que fa a la concessió d'ajudes. En aquest sentit, durant el primer semestre de l'any passat, laconsellera d'Agricultura, Teresa Jordà, va traslladar al ministre d'Agricultura, Luis Planas, el malestar del sector agrícola català en relació amb la convocatòria de les ajudes corresponents al Pla de renovació de maquinària agrària (Pla Renove) per al 2020. A la carta, Jordà es queixava del «poc marge» que el Ministeri ha donat al Departament per avisar al sector amb temps suficient per sol·licitar els ajuts el primer dia hàbil després de la publicació, tenint en compte que l'adjudicació era per ordre de sol·licitud i que les màquines havien d'estar registrades en el Registre Oficial de Maquinària . En només dos dies es van consumir els 3 MEUR del Pla per a la renovació de maquinària, a excepció dels tractors. Per poder-se acollir als ajuts -explicava Jordà a la carta-, els sol·licitants van haver de fer la compra, inscriure la màquina i fer la sol·licitud en dos dies. Tenint en compte les dificultats de personal en els registres i que, en el cas de Catalunya, funciona un procediment telemàtic en el qual no es poden prioritzar inscripcions i la mitjana de resolució d'aquestes és de 3 dies hàbils en condicions normals, «els agricultors catalans no podran ser beneficiaris d'aquesta ajuda», la qual Agricultura considera «molt necessària per al sector», afirmava Jordà a l'escrit. La consellera lamentava que en només 2 dies des que es va obrir la convocatòria del Pla Renove agrari ja s'havien consumit els 3 milions d'euros per renovar la maquinària agrària, a excepció dels tractors, i que dels 5 milions d'euros només s'havien compromès 45.570 euros.