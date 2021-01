Unió de Pagesos defensa la concessió d'ajudes al sector agrari

Unió de Pagesos defensa que els ajuts al Pla Renove 2021 de maquinària agrícola es dissenyin d'acord amb el que marca la Llei de modernització de les explotacions agràries, a fi i efecte de prioritzar els ajuts per la pagesia professional. El sindicat recorda que, tant al 2019 com al 2020, els fons previstos s'han esgotat i, de fet, enguany la partida per a maquines agrícoles es va acabar en quatre hores. UP troba «inadmissible» que els ajuts prioritzin «qui és més ràpid a l'hora de presentar la sol·licitud en comptes de prioritzar qui és professional agrari», en cas de manca de pressupost. Unió de Pagesos també demana que els professionals puguin saber si se'ls ha concedit l'ajuda o no abans d'invertir en l'adquisició de maquinària nova.

El sindicat va expressar el seu posicionament a mitjans del mes de desembre ja que llavors, s'acabava el termini de consulta pública per definir el nou Pla ´Renove' a partir del 2021. Aquest pla del Ministeri d'Agricultura vol contribuir a la renovació del parc de maquinària agrícola a l'estat espanyol, substituint aquelles màquines més antigues i contaminants o poc segures, per altres màquines i equips amb noves tecnologies, que permetin l'ús de tècniques més respectuoses amb el medi ambient i més segures pel seu usuari i el seu entorn.

Unió de Pagesos demana en aquell moment, també, que es prioritzés la renovació de tota la maquinària fabricada abans del gener del 2017. En aquest sentit, el sindicat ha detectat com l'enduriment de les Inspeccions Tècniques de Vehicles (ITV) provoca que «tota la maquinària fabricada amb anterioritat presenti problemàtiques que poden ser molt costoses o impossibles de resoldre».

Des d'UP, recordaven igualment que l'any 2016 es van publicar una dotzena de reglaments comunitaris sobre les normes per a l'aplicació de determinades directives europees relatives a l'homologació de tipus de vehicles automòbils, remolcs, semiremolcs, motocicletes, ciclomotors i vehicles agrícoles, així com de parts i peces d'aquests vehicles. Segons va declarar el desembre el sindicat, aquestes van incrementar, a partir d'l'1 de gener del 2017, els criteris d'homologació de la maquinària agrícola i «dificulten que vehicles fabricats amb normatives anteriors no puguin passar ara la ITV i tampoc puguin ser homologats».

Per aquests motius Unió de Pagesos continua defensant que la maquinària agrícola no hagi de passar ITV periòdiques, tal com permet la Directiva 2014/45/UE o que si el govern de l'Estat vol que les continuïn passant, «s'adeqüin a la realitat del parc existent i, per tant, es basin en una norma ad hoc nacional i no en una comunitària, tal com també preveu la normativa europea». El manteniment de la maquinària agrícola en bones condicions és indispensable per molts treballadors del camp que sovint es veuen en la necessitat de passar tràmits que es podrien estalviar, segons han explicat en més d'una ocasió, com ara determinades revisions periòdiques d'ITV.