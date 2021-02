MediaMarkt confia en Silence per a repartir els seus productes a Girona

Cada vegada són més els petits i grans comerços que confien en Silence per a repartir els seus productes de manera 100% sostenible. A finals de desembre MediaMarkt Girona va signar un acord amb Silence per a utilitzar aquesta moto elèctrica com a vehicle de transport per als seus repartiments de proximitat. MediaMarkt Girona, una de les botigues de referència de la companyia, forma part del grup MediaMarktSaturn Retail Group, líder europeu en la distribució d'electrònica de consum i serveis relacionats, amb més de 1.000 establiments situats en 13 països. A la botiga de Girona porten treballant amb la moto des de principis de desembre i asseguren estar «sorpresos» i «molt contents» amb aquest escúter elèctric.

Per a conèixer una mica més de prop l'experiència de MediaMarkt amb les motos Silence, hem parlat amb Maneu Fernández, el gerent de la botiga

- Com repartíeu els vostres productes abans de signar l'acord amb Silence?

- És la primera vegada que utilitzem una moto per al repartiment de productes. Tota la part de logística ha sofert una transformació molt important en els últims anys. D'una banda, tenim el transport clàssic (camió amb dues persones per a productes voluminosos). La resta de paqueteria es distribueix amb les clàssiques agències de repartiment. La nostra idea era utilitzar la moto per a tot el que és proximitat. Fer més còmodes les rutes dels transports clàssics, descongestionar les pròpies agències i donar un servei molt diferenciador. D'aquesta manera, aconseguim reduir els temps de lliurament de les comandes en línia realitzades tant a Girona ciutat, com en els municipis adjacents.

- Per què van decidir passar-vos al vehicle elèctric?

- Tots hem de tenir la paraula sostenibilitat molt present. Planeta solament hi ha un i molt cuidat no és que estigui. Depèn de tots nosaltres aportar petits grans de sorra per a deixar un món una mica millor per als quals vénen darrere. Des de MediaMarkt apostem per la sostenibilitat, i gràcies a aquesta mena de vehicles aconseguim reduir de manera considerable les emissions de CO? enfront dels vehicles tradicionals.

- Per què Silence en concret?

- Silence va venir a nosaltres. Silence Girona va ser qui ens va proposar provar la moto. La veritat és que ha estat una sorpresa. És una moto fabricada a Catalunya, és producció nacional i realment estem molt contents amb el vehicle.



- Veu possible l'adquisició de més motos elèctriques Silence en el futur?

- Per descomptat. Motos elèctriques i qualsevol altre tipus de vehicle de mobilitat elèctrica és una cosa a la qual les empreses tenim l'obligació de prestar-li molta atenció. Amb la moto Silence estem fent una prova a la botiga de Girona, que és una ciutat gran, però molt menys que una gran capital com Barcelona, Madrid o Bilbao. Els meus col·legues d'altres centres MediaMarkt estan veient com van les proves que estem fent a Girona per a poder extrapolar aquesta iniciativa a altres grans ciutats. Ells ho veuen com una grandíssima oportunitat. Sobretot, en grans ciutats.

- Recomanaria a la resta de botigues MediaMarkt tant d'Espanya com d'Europa utilitzar motos Silence per al repartiment dels seus productes?

- Sens dubte. Amb les motos Silence descongestionem el trànsit a les ciutats. A l'ésser un vehicle petit contribuïm a una millor circulació a la ciutat. Arriba on no arriben altres vehicles. Als barris antics, per exemple. Tenen la possibilitat d'estacionar-se en molts més llocs que un vehicle gran. Però, sobretot, és el «efecte WOW» que perceben els nostres clients el que aconseguim gràcies a aquest servei. Estem fent lliuraments en pràcticament dues hores. Això és un servei que amb un vehicle major és més complicat i en canvi la moto ens dóna una agilitat brutal. Ens entra una comanda en línia, es prepara en menys de 30 minuts si es tracta d'estoc que tenim en botiga, i automàticament telefonem al client per si vol rebre ja aquesta comanda. Aquest «efecte WOW» del client quan li telefones als 40, 50 minuts o a l'hora d'haver fet la seva comanda, és un efecte sorpresa que nosaltres busquem. Aquest tipus de vehicles ens proporciona aquest tipus de velocitat i agilitat, especialment en les zones de proximitat de l'establiment.

Autonomia, agilitat i silenci

- Sens dubte. I cada vegada més. Les empreses que no pensin en sostenibilitat en un futur immediat no seran tan acceptades pels consumidors. Són els propis consumidors els qui exigeixen a les empreses que cuidin del nostre entorn. Això passarà factura a aquelles empreses que no es posin amb el tema de sostenibilitat.

També hem tingut l'oportunitat de parlar amb un dels repartidors que utilitza ja des de principis de novembre la moto Silence per a lliurar la paqueteria a domicili a Girona:

«De les motos Silence destaco especialment la seva autonomia, el no dependre d'haver d'anar a repostar combustible. A la nit la poses a carregar quatre hores i es carrega sencera. Depenent del circuit, t'arriba la bateria per a un dia sencer sense problemes. I si no, sempre tens la possibilitat de tenir dos bateries», va assegurar el conductor.

«La moto Silence té molts avantatges. A més de les ecològiques, es tracta d'una moto molt silenciosa. És molt àgil, especialment en les sortides i en la mobilitat entre els cotxes. És molt més àgil que una de gasolina. A més, la grandària és pràcticament com una de 49 cc però té unes prestacions d'una moto de major cilindrada», va afegir.

Tant ell com el gerent de MediaMarkt coincideixen que la mobilitat sostenible hauria de ser un tema primordial en les empreses: «Totes les empreses haurien d'anar incorporant vehicles elèctrics a les seves flotes de repartiment. La ciutat ho agrairà. A més del tema econòmic (pel fet de no haver de repostar gasolina), veuran que els proporcionarà molta més agilitat que una de gasolina», va afirmar el repartidor.