Ajudes per a les empreses de transport discrecional

La Generalitat ha obert una línia d'ajuts per a les empreses de transport discrecional de viatgers afectades per les restriccions de la mobilitat arran de la pandèmia, segons una ordre publicada pel Departament de Territori i Sostenibilitat al DOGC. Es tracta d'una aportació única de 1.200 euros per vehicle destinat al transport discrecional però no al servei regular urbà o interurbà. Altres requisits són que l'activitat s'hagi reduït en el període de març a setembre d'aquest any en més d'un 30% com a conseqüència de la crisi derivada de la covid-19 i que les empreses mantinguin l'activitat almenys durant sis mesos des de la subvenció. La sol·licitud dels ajuts s'ha pogut fer de forma telemàtica. En total, el Departament de Territori i Sostenibilitat té previst destinar-hi cinc milions d'euros. En l'ordre, signada pel conseller Damià Calvet el passat 17 de desembre, la Generalitat explicava que a Catalunya hi ha 388 empreses dedicades al transport de passatgers amb una flota de 5.723 vehicles i recordava que es tracta d'un sector fortament vinculat a d'altres, com el transport escolar i el turisme, i que a més té una «capacitat significativa» de ?generar ocupació directa i indirecta.

La Generalitat ha previst altres requisits per a les persones beneficiàries d'aquests ajuts, com ser titulars d'autoritzacions de transport públic discrecional en vigor i estar inscrites en el Registre d'empreses i activitats de transports (REAT), estar donat d'alta en el règim especial dels treballadors per compte propi o autònoms (RETA) en el moment de la declaració de l'estat d'alarma i estar al corrent de les obligacions tributàries amb la Seguretat Social i amb les administracions catalana i espanyola. La Federació Empresarial Catalana d'Autotransport de Viatgers (Fecav) va recordar que el sector va veure interrompuda la seva activitat des de la cancel·lació del Mobile World Congress fins a veure's «totalment paralitzada» el mes de març. En un comunicat, el president de Fecav, José María Chavarría, va comentar que els ajuts «no cobreixen el total de les pèrdues acumulades» pel sector en els serveis discrecionals però sí «donaran una mica de liquiditat a les empreses en la greu situació en què es troba».