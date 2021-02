Brexit amb «B» de burocràcia

Portàvem molt temps parlant del Brexit, si es duria a terme, quan es faria efectiu...? Finalment es va publicar una data, 1 de gener de 2021! Dia en què entrarà en vigor el Brexit!

Ens situem a principis de 2020, de sobte ens centrem en un virus importat del mercat asiàtic, de la Xina concretament, el COVID-19», i deixem de costat aquest tema sobre el qual tantes i tantes hores de converses, reunions, negociacions, etc. hi ha hagut entre els responsables de la UE i els responsables del Regne Unit. S'espera un procés de transició complicat, ja que els esforços internacionals han anat dirigits a la crisi sanitària. Així, ens trobem a dia 1 de gener de 2021, data d'entrada en vigor del Brexit i l'administració britànica no es troba preparada per poder seguir els processos documentals inicialment preestablerts. Actualment s'ha marcat un procés d'adaptació de transició fins l'1 de juliol de 2021, i a partir d'aquesta data, s'hauria de tenir el control total per realitzar inspeccions frontereres, duaneres, etc., ja que avui encara no tenen capacitat. Però, quina és la complexitat amb què es troben les mercaderies per entrar i sortir del Regne Unit?

A priori, tot hauria de ser senzill, aplicant els mateixos procediments duaners i la mateixa documentació emprada en les exportacions i importacions amb tercers paisos, com són la factura comercial, el packing list, certificats específics en funció de la naturalesa de la mercaderia i el DUA (d'exportació i d'importació, respectivament), junt amb el DAE (document d'acompanyament d'exportació), que portarà un codi de barres , el MRN. A més de tots els documents ja coneguts, s'estableixen uns requisits a complir per part de les empreses importadores i exportadores. Es necessita un permís KAP (Kent Acces permit) en cas que el vehicle pesat compleixi les següents condicions: que el vehicle surti del Regne Unit des del port de Dover o l'Eurotúnel, si el vehicle té una MMA superior a 7,5 Tn i si és un vehicle pesat encara que no porti mercaderia. Cada permís té una validesa de 24 hores i es necessita un nou permís cada vegada que el vehicle pesant surt del Regne Unit. En cas de no disposar d'aquest document, el conductor podria ser retingut i multat amb fins a 300 £ per entrar a la xarxa de carreteres de Kent sense tenir permís.

Altres tipus de documents a tramitar podrien ser una declaració sumària d'entrada (o declaració de seguretat i protecció) en el Sistema de Control d'Importació (ICS) del país de la UE al qual es dirigeixi. Tot un procés molt diferent a l'emprat fins a desembre de 2020. Abans de l'entrada en vigor del Brexit, totes les operacions de compra-venda de mercaderies amb la UE es gestionaven sense despatx de duanes. Es tractaven com una operació de lliure circulació de mercaderies entre ambdós territoris. A partir d'aquesta data, tot i haver acordat que no s'aplicaran aranzels, els costos d'aquestes operacions han tingut un impacte negatiu per al sector del transport. Les autoritats britàniques no han tingut temps de preparar-se adequadament, els falta el coneixement dels processos a realitzar per part dels funcionaris, hi ha hagut un gran increment de gestió documental, increment de costos del transport que es reflecteix en el preu dels productes (per exemple, el preu d´'un cogombre és de 1,10 £), retards en els terminis d'entrega de les mercaderies degut a les retencions en la gestió documental, cosa que implica que també s'ha de fer un gran esforç vinculat a la cadena de subministrament per evitar rotures d'estoc. Les empreses han de realitzar unes previsions d'aprovisionament més a llarg termini si volen evitar el que està passant en grans cadenes alimentàries (prestatges buits). De fet, tot i que el Regne Unit no és un país especialment exportador, alguns països de la UE estan adquirint els seus productes des de l nord d'Irlanda, ja que suposa més fàcil la gestió logística i sense costos afegits de les gestions duaneres.

Espanya és el cinquè país, per volum de mercaderia, que introdueix productes a Regne Unit. Uns 8.000 camions espanyols entren al Regne Unit anualment. Els nous tràmits burocràtics i els controls fronterers que es produeixen, sobretot en el retorn de mercaderia des del Regne Unit, estan desincentivant molts transportistes espanyols i d'altres països europeus que porten mercaderia a aquest país a tornar carregats, pel que estan optant per triar destinacions més còmodes i de major rendibilitat en el continent europeu, en no existir controls duaners ni de cap tipus.

Malgrat tot, l'acord post-Brexit prohibeix de manera expressa que els transportistes europeus que vinguin de buit del Regne Unit puguin fer transport interior (cabotatge) en qualsevol Estat membre, en ser considerat tercer país a l'efecte de l'aplicació de la reglamentació europea sobre transport internacional i de cabotatge.

Això afecta sobretot les empreses espanyoles que transporten mercaderies des del nostre país al Regne Unit, i que en la tornada a Espanya solien fer transport interior en territori francès. De fet, segons dades del Ministeri de Transports i Mobilitat, del total d'operacions de cabotatge que realitzen els transportistes espanyols el 89,2% es practica a França, seguit de Portugal, amb el 3,1%; Itàlia, amb el 2,8%, i Alemanya, amb el 2,3%. Aquelles empreses que s'estrenin en el món de les exportacions/importacions de mercaderies fora de la UE com ara el Regne Unit, necessiten una formació i assessorament, ja que la tramitació documental a l'inici pot resultar complexa. Necessitaran un transitari o un agent de duanes que els emeti la documentació duanera, hauran d'obtenir el nombre EORI (nombre d'identificació de l'empresa davant la duana), conèixer les descripcions de les mercaderies segons les partides aranzelàries, conèixer la fiscalitat quant a l'IVA i conèixer quines mesures hi ha per poder diferir el pagament de l'IVA i, per últim, la negociació segons els INCOTERMS (International Commercial Terms) dels quals inicialment es recomana la utilització del DAP (Delivery at Place), on l'exportador és responsable i assumeix costos fins al destí acordat amb l'importador, sense incloure en aquest cost els aranzels i altres taxes a destí. És important tenir en compte que les empreses de la UE que exportin mercaderies al Regne Unit i que no disposin d'un certificat d'origen europeu, no es podran beneficiar de l'acord preferencial (veure NI GA_04/2021).