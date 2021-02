Esperant els fons europeus

El sector del transport està pendent dels fons europeus per a la recuperació. Seran bàsics per poder subsistir i deixa enrere aquesta situació tan dramàtica viscuda amb la pandèmia. Es parla d'uns fons de 140.000 euros que ens els propers anys s'hauran d'aplicar per donar impuls i contribuir a la desitjada recuperació econòmica. El sector del transport ha quedat negativament sorprès perquè, inicialment, no estaven inclosos en la recepció d'aquestes inversions. Fa uns dies, la Generalitat va publicar un document on autobusos i camions no estaven inclosos en els plans d'ajudes. Les queixes van ser enèrgiques i es va procedir a corregir la part que afectava al transport de viatgers. «Les empreses de transport tenim una oportunitat aquí de canviar la propulsió dels vehicles però d'alguna manera la pregunta primera seria amb quina tecnologia? Ara sembla que tot el que no vagi amb hidrogen no tindrà cap mena de futur», reflexiona Alexandre Gilabert, president de l'Associació de Transports de Girona (Asetrans).

El debat gira a l'entorn de l'ús de l'hidrogen i es deixa una mica al marge la propulsió elèctrica, gas o híbrida dels vehicles de transport. «No té cap mena de sentit però ara mateix no existeix ni un proveïdor d'autocars o de camions que et vengui hidrogen ni ara ni en els propes quatre anys», es lamenta Gilabert.

Es tractaria de portar a terme projectes més immediats per fomentar el més aviat possible la recuperació econòmica. Per aquest motiu aquesta oportunitat es pot perdre i espera que no «ens posem a parlar ara de projectes que tindran sentit d'aquí a uns anys. L'hidrogen potser tindrà sentit d'aquí a 10 anys. És un gas difícil de tractar. No ens omplim ara la boca d'hidrogen quan no serà una realitat fins d'aquí a 10 anys perquè a més hi ha uns costos de producció elevats». El sector no ho veu viable ara per ara i ?considera que això pot provocar que ara es deixi de banda la realitat que són els motors dièsel Euro 6.

En aquesta mateixa línia s'expressa el vicepresident de l'entitat, Eduard Ayach, i responsable de l'àrea del transport de mercaderies, que afirma que aquest és el tipus de motor que funciona avui. La preocupació és que no han aparegut en aquests projectes europeus com un sector estratègic i tampoc queda clar com arribaran aquestes ajudes a les petites i mitjanes empreses, que són qui, al cap i a la fi, integren el teixit econòmic de les comarques gironines.