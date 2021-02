Un exemple de transport sostenible

Calsina Carré, la multinacional logística empordanesa, que compleix 50 anys d'història i trajectòria, és un clar exemple de com avui en dia el transport es pot portar a terme de manera sostenible i respectuosa amb el medi ambient. Un dels compromisos del grup, especialitzat en operacions de logística per Europa i el Nord de l'Àfrica, és la sostenibilitat. En aquest sentit, aposta per la intermodalitat i ha invertit en semiremolcs específics per fer aquestes operacions, els anomenats P400. A més, utilitza la via ferroviària i el sistema intermodal situat al sud de França.

Tota aquesta voluntat en la millora del medi ambient es tradueix en bons resultats. Per exemple, durant l'any passat amb aquestes mesures es van estalviar més de 2 milions de quilos de CO2 a l'atmòsfera. I tot això, sense renunciar en cap moment a donar un servei clar i eficaç al seu client. El Grup Calsina Carré té actualment presència a 6 països i disposa d'una flota integrada per més de 800 remolcs i 600 tractores, així com magatzems logístics propis. L'autèntica joia de la corona és el centre d'operacions de Pont de Molins des d'on es treballa en les connexions amb Europa i el Nord d'Àfrica.

Calsina Carré és una referència al Magreb. Està situada entre les tres primeres empreses de transport d'indústria al Marroc on té la confiança de clients tan exigents com els del sector de l'automoció. Disposa d'instal·lacions pròpies i acumula una experiència de més de 15 anys en transports al Nord d'Àfrica, el Marroc i Tunísia. Tal com asseguren des de la mateixa empresa l'objectiu principal és aconseguir la satisfacció dels clients amb la satisfacció d'haver-se convertit en una referència europea en el transport terrestre, la logística i el software especialitzat.