Reclamació del sector perquè es facin les variants d'Olot i les Preses

Asetrans torna a demanar consens total per tirar endavant la reclamada variant de les Preses, una infraestructura viària considerada «totalment necessària», i esperen que es pugui desencallar. Lamenten que es facin «guerres de territori» en un aspecte com aquest ja que això no beneficia a ningú. «Des de Barcelona ja els va bé», en paraules d'Alexandre Gilabert, president d'Asetrans, ja que mentrestant no es tira endavant el projecte. «Mentre no ens posem d'acord els d'aquí no es fa... aquest és el problema». Es confia encara a poder arribar a un consens. «Tothom ha de cedir una mica. Han passat passat 10 anys des de Bracons i això no té gaire sentit que duri 10 anys més», segons Gilabert.

Precisament, l'entrada en funcionament de Bracons i els seus túnels va significar un gran pas endavant en les comunicacions terrestres. «Des del punt de vista dels viatgers és com la nit i el dia. No tenen res a veure les comunicacions amb Barcelona i Vic per Bracons que les que teníem fins llavors». En aquest sentit, el president d'Asetrans vol deixar constància que, avui dia, les distàncies no es mesuren «en quilòmetres, sinó per temps».

Per la seva banda, el vicepresident d'Asetrans, Eduard Ayach, també té molt clar que Bracons ha contribuït a millorar les comunicacions del transport de mercarderies i que aquestes siguin més fluides». Ayach considera que el dèficit d'infraestructures és un problema que s'arrossega des de fa dècades i reclama un consens de territori per tirar endavant els projectes de futur. Lamenta que entrin actors exteriors «per dividir-nos» ja que això no fa res més que «afectar-nos» i contribuir a endarrerir projectes i fins i tot paralitzar-los. Posa com a exemple Bàscara i l'N-II. Quan tothom estava d'acord que calia una N-II desdoblada va «existir la botifarrada i a partir d'aquest moment es van començar a excloure els dolents dels bons i aquí es va criminalitzar el sector». Ayach mostra la seva preocupació perque això passi també amb les variants d'Olot i les Preses. El problema va més enllà perquè «a les comarques gironines tenim un problema de mobilitat des de fa molts anys que no s'ha volgut abordar, i s'ha de començar a treballar des de la mobilitat però amb recursos destinats a infraestructures». I el mateix passa a «la Bisbal, Llambilles... no pot ser que un poble de 200 habitants decideixi si la gent ha de fer una hora de cua per anar a Girona». Per tot plegat reclama un «consens de país» i deixar de banda els enfrontaments dins del mateix territori.

Asetrans va signar el 12 de gener passat el manifest promogut per diversos sectors econòmics i socials reclamant la necessitat urgent de la variant d'Olot i les Preses. Aquest manifest considera que la manca d'infraestructures de transport i comunicacions no permeten generar «noves oportunitats i posen en perill l'arrelament de moltes empreses i el desenvolupament socioeconòmic de la Garrotxa, i molt especialment la qualitat de vida de molts habitants d'alguns nuclis urbans rellevants del territori».