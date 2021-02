El repartiment de mercaderies obliga a tenir una regulació

Durant el confinament de la primavera les compres per internet en l'àmbit particular es van disparar. La imatge dels carrers deserts i establiments tancats contrastava amb la d'una munió de petits camions i furgonetes fent repartiments als domicilis. Aquesta tendència s'ha mantingut i cada vegada són més aquest tipus de vehicles circulant per les ciutats i poblacions. Això a vegades provoca algun conflicte per la manca d'espais reservats i aparcaments per fer determinades operacions de repartiment. Des d'Asetrans es reclama una regulació del repartiment urbà perque l'anomenat e-commerce ha vingut, com d'altres tantes coses, per quedar-se. La distribució de mercaderies ha augmentat des que la gent s'ha hagut de quedar als seus domicilis. Els transportistes s'han trobat en moltes ciutats on, en lloc d'ampliar-se les zones de càrrega i descàrrega, s'han fet més petites. No afecta únicament el repartiment als domicilis particulars, sinó que també els comerços i els negocis de restauració. Aquesta situació es pot veure agreujada l'estiu vinent a molts municipis de la Costa Brava quan la restauració torni a obrir les portes amb una certa normalitat i molts vegin doblada la seva població.

Per tant, des d'Asetrans es reclama poder establir mesures per regular i poder compaginar la gent, els carrers i els serveis de repartiment i que l'administració, des de la Diputació fins als ajuntamenrts, s'hi impliqui. Un cas per exemple és a Cadaqués, on a partir de les12 del migdia molts transportistes tenen problemes per complir amb la seva feina, sobretot amb els restaurants i bars. És un problema que preocupa Asetrans i per aquesta raó proposen que es constitueixi la Taula de la Distribució Urbana de les comarques gironines perquè surti posteriormet una Taula de la Mobilitat. L'objectiu és que es pugui compartir la via pública entre les persones i els vehicles de servei. Eduard Ayach, vicepresident d'Asetrans, considera que ara és el moment de posar fil a l'agulla i es mostra preocupat que l'administració «no agafi aquest barret i vulgui ajudar. No pot un municipi mirar-se el melic i prou. Ha de pensar i tenir una visió general i tenir una població on s'hi pugui desenvolupar el comerç i la gent pugui comprar per internet i que hi hagi espai per tothom».