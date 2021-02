El sector del transport queda molt tocat per culpa de la pandèmia

Excepte el transport escolar, el que fa referència al transport de viatgers ha quedat molt tocat per culpa de la pandèmia. «Hem tancat el 2020 amb una baixada del 50 per cent pel que fa al transport regular. Vam baixar molt fort durant l'estat d'alarma i vam tenir una petita recuperació a l'estiu-setembre per tornar a davallar al final. El tancament que estem fent en transport públic és que vam transportar la meitat de viatgers des del 2019». Ara mateix no hi ha perspectives de recuperació perquè no se sap quan acabarà el confinament i la llosa més gran que ha de soportar el sector és el «pànic» que hi ha a viatjar en transport públic, segons comenta Alexandre Gilabert, president d'Asetrans.

El trànsit en vehicle privat s'ha recuperat entre un 80 i 90 per cent, segons dades també del Reial Automòbil Club de Catalunya, però en canvi en el transport públic aquesta xifra no supera el 50 per cent. «Hem tingut una mala premsa. De forma equivocada s'ha transmès que el transport públic no és segur. Evidentment és un mode de transport que no permet la distància mínima però sempre vas amb mascareta. La prova que no hi ha contagis és el transport escolar», reivindica Gilabert, que assevera que el transport públic «és segur».

Des que funciona el transport escolar des del mes de setembre passat, no hi ha constància de contagis. El virus no es transmet tant pel contacte amb parts del vehicle sinó que es transmet per via àeria. «S'ha comprovat realment que la transmissió ve per les micropartícules de l'aire. Si portes mascareta el nivell de contagi és molt baix», afegeix el president d'Asetrans, que es remet a estudis fets a diversos països com el Japó, França o Alemanya, on s'han analitzat els orígens dels contagis fins on es pot fer traçabilitat i «estem parlant del 0,1 per cent del transport públic».

La perspectiva per aquest 2021 és complicada i només s'espera que es torni la confiança en el transport públic. El transport regular manté el 100% d'oferta des del setembre però presenta una problemàtica «que tenim un forat 50%». Per això s'està a l'espera que arribin els fons europeus. En el cas del discrecional és, en paraules de Gilabert, «un desastre» ja que la facturació ha baixat de forma notable i no hi ha perspectives ni reserves fins a l'estiu. No se sap quan es restituirà el trànsit internacional i tot dependrà del turisme si es recupera.

Pel que fa al transport escolar, durant l'estat d'alarma la majoria d'empreses van poder mantenir els llocs de treball. Això els va suposar cobrar unes indemnitzacions dels consells comarcals relatives al 75 per cent del preu. «Ha estat bàsic per mantenir les empreses. Ara ens demanen la justificació d'aquests costos... esperem que no ens diguin que ara n'hem de tornar la meitat. Llavors sí que no anirem bé», segons Gilabert. Pel que fa al transport de mercaderies, durant l'estat d'alarma va ser considerat un sector essencial però el volum de mercaderies transportades va baixar de forma important. «Va ser una època complicada. Durant el 2020, l'estabilització de treball va baixar un 30 per cent en un global i això s'ha mantingut», en paraules d'Eduard Ayach, vicepresident d'Asetrans. Per aquesta raó es confia en la recuperació de la indústria i el turisme. «Estem a lliure mercat i ens hem d'adaptar el preu que hi ha. La indústria pressiona per baixar costos. El combustible ha començat a pujar lleugerament. No ens refiem de la baixada que va fer durant el covid. Estem tocats, tots els que rebaixen preus acaben afectant directament les emprese».

Durant aquest temps el sector del transport considera que no ha rebut prou atenció i no ha rebut prou suport per part de les administracions. «Ras i curt: no», afirma Ayach. En el cas del transport de viatgers, el president d'Asetrans, Alexandre Gilabert, destaca que «ens han donat liquiditat. S'ha pagat al dia almenys. Això ens ha ajudat».

L'octubre de l'any passat l'Associació de Transports va elaborar una completa enquesta per conèixer de primera mà la situació del sector arran de la pandèmia. El resultat va ser que la disminució percentual de la facturació de les empreses enquestades -va participar-hi un 68% de la flota associada- entre abril i maig va baixar un 72,53% en comparació amb el mateix període de 2019. En el cas del transport discrecional la disminució va ser del 88,92%. La facturació va baixar percentualment un 68,40% i en el cas del discrecional, un 90,5%. La plantilla de treballadors de les empreses enquestades es va veure disminuïda en el període abril- setembre 2020 en comparació al promig de plantilla 2019 en un -27,27%. Són només algunes de les xifres que demostren la realitat d'un sector colpejat per la crisi originada amb la pandèmia.

Pel que fa al transport de mercaderies, una enquesta també d'Asetrans va revelar que la disminució percentual de facturació de les empreses enquestades en el període 1 d'abril a 30 d'agost en comparació amb el mateix període de 2019 va ser del 19,98%. La facturació de les empreses va disminuir entre 1 de juny i 30 de setembre del 2020 respecte al mateix període de 2019 un 15,19%, i la diferència és d'un 15,32% només amb la comparació del mes de setembre entre els dos anys. I finalment, la plantilla de treballadors entre abans de la covid-19 i el periode abril-setembre es va reduir en un 8,83%.