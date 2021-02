TISA aposta per la logística

Transports Intercomarcals S.A. (TISA), empresa especialitzada en els serveis logístics amb seu a Palol de Revardit, iniciarà aquest any la primera fase de la construcció del nou magatzem-centre logístic de 15.000 metres quadrats. Les noves instal·lacions estaran situades a Cornellà del Terri i serviran per incrementar i potenciar els serveis logístics que ofereixen als seus clients. En l'actualitat ja disposa de 13.000 metres quadrats per a aquesta funció.

TISA és un operador logístic integral, és a dir, poden actuar en qualsevol punt de la cadena logística. Realitzen tots els procediments necessaris començant pel transport tant a curta i llarga distància i a l'emmgatzematge i custòdia de mercaderies, recepció del producte, estocatge, preparació de comandes i embalatge per a la seva posterior distribució. L'entrada en servei del nou magatzem logístic contribuirà a donar una major capacitat de servei. Cal destacar que és una empresa on tots els seus departaments estan digitalitzats, per tal d'evitar possibles errors i poder donar una resposta àgil, fiable i eficaç als seus clients.

A més, TISA disposa del registre sanitari d'emmagatzematge i transport per a productes farmacèutics i alimentaris avalats amb certificació IFS Logistics.

TISA és una empresa familiar que va néixer l'any 1963. Al llarg d'aquests més de 50 anys d'història ha anat creixent consolidant-se en el transport tant comarcal com nacional i internacional, en l'emmagatzematge i el repartiment de paqueteria urgent a qualsevol punt.

Actualment TISA manté una important activitat en el transport regional donant sortida en l'àmbit nacional i europeu. Aquest nou projecte de magatzem logístic és la prova del continu creixement de l'empresa amb uns valors basats en el compromís de mantenir sempre una bona qualitat del servei.

TISA, per tal d'oferir els seus serveis, disposa d'una àmplia flota de vehicles, des de furgonetes, camions, camions tres eixos i tràilers. Tots aquests vehicles poden ser per a càrrega general o a temperatura controlada.