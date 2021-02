El transport aeri no aixeca el vol

El transport aeri continua sense aixecar el vol arran de la pandèmia de la covid-19. A escala internacional, el nombre de vols es va reduir de forma dràstica des del primer moment. Els confinaments decretats en els diversos països han provocat una situació d'autèntica paràlisi. Només s'ha salvat el transport de mercaderies. El transport de passatgers està autènticament en números vermells.

No sembla de moment que el transport aeri de passatgers pugui recuperar els nivells d'anys anteriors. L'evolució de la pandèmia i l'aixecament de les restriccions que mantenen molts països seran determinants. La davallada de passatgers ha comportat molts problemes a la majoria de companyies aèries i el futur més proper no sembla gaire esperançador. La situació s'ha traduït en xifres molt negatives a tots els aeroports. El cas de Girona no és una excepció. Acaba de viure un any traumàtic i alguns experts pronostiquen que hauran de passar encara tres o quatre anys abans no es recuperi el nivell d'anys anteriors. Després de molt temps de decadència en què pràcticament l'única activitat que es registrava a l'aeroporta era a l'estiu, l'equipament gironí va fer un gran salt endavant amb l'arribada bàsicament de la companyia Ryanair. Ara, es torna a xifres molt negatives i amb un futur no gaire esperançador.

L'aeroport de Girona ha tancat el 2020 amb una caiguda del 91,1% en el nombre de passatgers, segons les darreres xifres que es van donar a conèixer recentment. Al llarg de l'any, han utilitzat les instal·lacions de Vilobí d'Onyar 172.213 viatgers, una xifra molt allunyada dels 1,9 milions de passatgers que van viatjar des d'aquest aeroport. I això que el 2019 no havia estat tampoc el millor any i es va tancar amb un 4,3% de viatgers menys. La reducció de vols de la companyia Ryanair ja havia passat factura a la infraestructura però l'impacte de la pandèmia ha deixat l'aeroport sota mínims. A poc a poc Ryanair ja havia anat eliminant rutes des de Girona però l'aeorport anava mantenint activitat. Ara, però, la davallada s'ha accentuat per culpa de la pandèmia. Segons les dades d'Aena, durant el desembre només han fet servir les instal·lacions 1.092 viatgers, un 97,1% menys que el mateix mes del 2019. El 2020 ha estat un any pèssim per a l'aeroport Girona-Costa Brava. Segons les dades d'Aena, hi ha hagut una davallada del 91,1% en el nombre de passatgers. Al llarg de l'any, han fet servir les instal·lacions de Vilobí un total de 172.213 viatgers quan el 2019 es va tancar amb 1.933.049.

I això tenint en compte que l'activitat de l'any anterior també havia acabat amb números negatius perquè havien viatjat un 4,3% menys d'usuaris. El darrer any tancat amb un increment va ser el 2018. Aleshores, es van enlairar o van aterrar a l'aeroport de Girona 2.020.138 persones, un 3,8% més que el 2017. La manca de vols comercials ha provocat que, durant el mes de desembre, només hagin fet volat des d'aquest aeroport 1.092 viatgers, un 97,1% menys que el mateix mes del 2019. Segons les mateixes dades, en total al desembre han aterrat o s'han enlairat 719 avions, que representen un descens del 26,2%. En l'acumulat de l'any, el nombre d'operacions han estat 9.991, un 45,3% menys.

El transport de mercaderies és l'única nota positiva del balanç de l'any, perquè continua en augment. Al llarg del 2020 s'han transportat 327.105 quilos, el 318,1% més de les que es van transportar l'any anterior. Un increment que també es reflecteix a les xifres de desembre, amb 21.907 quilos transports, un creixement del 150,7%. Girona pot treure encara benefici d'aquest tipus de transport ja que hi ha companyies que davant la situació de crisi han optat per reconvertir algunes rutes de passatgers a mercaderies.