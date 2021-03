Més d'un segle de serveis funeraris a Girona a través de quatre generacions

A Girona, parlar de funerària és parlar de Funerària Poch ja que fa més de 125 anys que la família està al capdavant de la prestació del servei funerari a la ciutat. En són testimoni les quatre generacions de la família Poch: Joan Poch Casas, Joan Poch Vilageliu, Joan Poch Tarrenchs i Xavier Poch Sors. Des del 1895, la Funerària Poch, adquirida per Mémora el 1999, ha estat al costat dels gironins i gironines per acomiadar als seus éssers estimats. En el seus inicis, poc podrien imaginar que dècades més tard acabarien gestionant 14 tanatoris a la província, més de 3.000 serveis l'any, un equip de 70 professionals i formant part d'una companyia líder a nivell nacional i internacional.

Entre els anys 30 i el 1975, la Funerària Poch va estar al carrer Santa Clara de Girona en un edifici on la família tenia una planta baixa amb l'oficina, un magatzem per pocs taüts i la confecció de cintes de flors, mentre que a les plantes superiors hi havia el seu propi habitatge. Alguns dels veïns més grans de la zona, com la Mercè i l'Ernest, recorden una anècdota dels vells temps i és que «quan plovia molt i el riu Onyar es desbordava, entrava aigua a la funerària al carrer Santa Clara i el corrent arrossegava els taüts pels carrers de Girona. Més d'una vegada havíem trucat a Can Poch per avisar-los d'on eren els fèretres per anar-los a recollir».

A partir dels anys 60, amb la tercera generació i Joan Poch Tarrenchs al capdavant, es va fer un pas pioner en el sector funerari de la ciutat: les vetlles fora de casa, espais específics per vetllar als difunts com els tanatoris actuals. Aquest nou tanatori instal·lat al carrer Anselm Clavé i amb dues sales de vetlla va ser el segon de Catalunya, després de la inauguració de Sancho de Ávila el 1968, i el segon a tot l'Estat. Més endavant, el 1990, es va ampliar el tanatori fins a les set sales de vetlla.

Però aquest no va ser l'únic avenç en aquestes dates. Si en el passat el carruatge de cavalls va significar un pas endavant, en aquest moment l'arribada del cotxe fúnebre va ser una innovació clau que va permetre desplaçar-se a més municipis i començar a fer enterraments en altres punts de la demarcació de Girona.

El setembre de 1999, el grup funerari Mémora va adquirir la Funerària Poch, incloent les seves instal·lacions a Girona, Salt, Blanes i Palafrugell. L'arribada de Mémora a terres gironines també va marcar l'obertura de noves instal·lacions funeràries a diverses localitats com Arbúcies, Banyoles, Besalú, Roses, Torroella, La Bisbal d'Empordà, Maçanet de la Selva, Sant Hilari Sacalm i La Cellera de Ter, així com la posada en marxa de crematoris i la gestió de diferents cementiris.

Actualment, el Tanatori Mémora a Girona, ubicat a la carretera de Sant Feliu de Guíxols, és un equipament plenament adaptat a les necessitats del segle XXI, compta amb set sales de vetlla (una d'elles VIP) , una sala de cerimònies amb capacitat per a 300 persones on es poden celebrar rituals de diferents religions, un forn crematori de zero emissions, etc.