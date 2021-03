Redecora casa teva de manera fàcil

Modernitza i redecora l'interior de casa teva amb idees i propostes molt pràctiques de la mà d'empreses especialitzades i de gran professionalitat. Si el que vols és donar una nova capa de pintura, posar un paper pintat, col·locar parquet o donar un toc d'originalitat en elements com mobles, cortines o catifes confia en els consells i informa't de les noves tendències que es porten actualment. Simplement el revestiment d'una paret o col·locar una motllura pot significar un gran canvi. Amb molt poc es pot aconseguir molt.

Pintures Sant Narcís, 30 anys d'experiència

Pintures Sant Narcís és una empresa amb més de 30 anys d'experiència amb un esperit modern i innovador que dona un servei personalitzat i professional. A més, té un servei d'espectofotometria que els hi permet igualar qualsevol color que els hi porteu de mostra. Són també distribuïdors de les millors marques d'alta qualitat del sector com Reveton, Tollens pel que fa a pintures i de Pentrilo per a brotxa i corró. També tenen papers pintats de les millors marques del mercat i treballen en la venda i col·locació de parquet. Tot sumat, fa que siguin alhora una empresa amb tres dècades d'experiència i una botiga innovadora i moderna amb atenció personalitzada, el que fa que puguin cobrir totes les vostres necessitats en pintura i decoració. Els podeu trobar tant a la web com a la seva botiga online i a tiendadepintaronline.com. Cada mes publiquen mètodes i consells per pintar en el seu blog.

Llarline redecora la teva llar

Els espais han de créixer alhora que la teva personalitat i gustos evolucionen. No has de tenir por d'anar introduint noves tendències. No necessàriament han d'estar en voga, però tampoc és bona idea tenir una decoració de fa tres dècades. Perquè no sigui radical, des de Llarline t'animen a fer-ho a poc a poc. No tinguis por de materialitzar una idea que tens al cap. Fins i tot, esforça't molt fins a veure com la fas realitat i la plasmes en les teves parets, mobles, etc. Si tens el do de l'originalitat, no perdis el do d'explotar-ho en el teu espai favorit, t'aconsellen des de Llarline.

Inspira't amb Llarline, que té un gran mercat d'articles per a la llar, de disseny exclusiu i a uns preus imbatibles. Disposen de mobles que no has vist mai en cap botiga, peces de decoració que et permetran crear diferents estils, una gran varietat de cortines, fundes de coixí i catifes fetes en diferents materials i un gran assortit de quadres i marcs per a vestir com més t'agradin les parets de casa teva. Gaudiràs de l'experiència de poder aportar un estil de decoració únic per a la teva llar a uns preus increïbles. Faràs de la teva casa un espai amb encant i personalitat.

Pintures Fonfreda et descobreix les noves col·leccions

A Pintures Fonfreda fan una aposta per fer de les parets l'element decoratiu central de la casa. Per això us volen descobrir la nova col·lecció d'Orac Decor que podeu trobar a les seves botigues de Vic, Figueres i Olot. Amb aquesta col·lecció totes les mirades se centraran en les parets, que s'omplen de dinamisme, vida i textura.

La marca belga amb més de cinquanta anys d'història amplia la seva gamma de revestiments murals 3D, que permet milers de possibilitats diferents per recobrir les parets de qualsevol espai de la llar o establiment comercial, dotant-les de força, sofisticació i elegància. A més, les noves motllures Orac Decor estan fabricades amb materials sostenibles d'alta qualitat que permeten aïllar tèrmica i acústicament l'espai amb una senzilla instal·lació.

Aquest any dona a les teves parets el protagonisme que es mereixen i converteix-les a l'eix central de casa teva o el teu negoci! Vés a Pintures Fontfreda i t'assessoraran en tot. Recorda que estan a Plaça Europa 8 (Figueres) a l'Avinguda d'Antoni Gaudí 23 a Olot i al Carrer d'Olot, 2 de Vic. També els pots seguir per instagram i Pinterest.