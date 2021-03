Supermercats Montserrat t'ofereix una selecció dels millors vins de Catalunya

Supermercats Montserrat disposa permanentment d'una bodega amb una àmplia selecció de vins però, a més, durant aquest mes de març, està portant a terme una promoció especial dels vins de Catalunya. Podràs trobar-hi vins de les diferents Denominacions d'Origen (DO) de Catalunya amb una àmplia varietat de vins negres, blancs i rosats per a tots els gustos i paladars. Descobreix aquesta selecció especial dels millors vins dels cellers catalans i deixa't aconsellar pels seus professionals.

Per gaudir de la màxima qualitat d'un vi i aprofitar-ne tot el seu sabor i aroma podem seguir una sèrie de consells que ens ajudaran a treure les màximes propietats de cada vi. Per exemple, és molt important decantar-lo, especialment per aquells que hagin estat tancats durant molt de temps o bé també per separar els possibles pòsits que puguin contenir. La conservació del vi és un dels aspectes fonamentals, sobretot si no l'hem de consumir immediatament. Per això, a l'hora de conservar el vi és recomana sempre disposar-lo en posició horitzontal, ja que d'aquesta manera el suro estarà en contacte amb el vi. Amb això aconseguirem que el tap es mantingui humit i inflat i evitarem la filtració d'aire.

Un dels aspectes que més es valora a l'hora de degustar un vi és la seva temperatura. Per treure el màxim profit per exemple a un vi blanc jove l'hauríem de servir entre 6 i 8 graus i en el cas que hagi rebut criança entre 8 i 11 graus. Pel que fa al vi negre, el més idoni seria, en el cas d'un jove, entre 14 i 16 graus i si ha rebut criança el més aconsellable seria entre 16 i 18 graus.

Una de les preguntes que ens fem sovint és quina durada conservant totes les seves propietats, gust i aroma, té un vi una vegada obert. Doncs la resposta és que dependrà de cada tipus de vi però un cop encetat es recomana no guardar-lo més de 4-5 dies refrigerat per evitar que alterin les propietats. Si disposeu d'un gadget per a fer el buit a l'ampolla, aconseguireu mantenir les propietats organolèptiques durant un període de temps més llarg.

Un altre procés de la litúrgia del vi és la seva obertura. Per obrir una ampolla en condicions és ideal tenir un tirabuixó de dos temps. Això ens permetrà extreure la càpsula i el tap verticalment sense haver de fer un gran esforç.

