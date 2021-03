Les motos Silence arriben a Girona

Els conductors de Girona pateixen com en totes les ciutats modernes els problemes del trànsit. Moure's pel centre de Girona, pel voltant de la Devesa o per la carretera de Santa Coloma és moltes vegades sinònim d'embús. La congestió i la pol·lució, com a qualsevol ciutat europea, s'han convertit en un trist distintiu del paisatge urbà. Ara, quan la crisi sanitària posa en relleu algunes limitacions del transport col·lectiu, és el moment de plantejar-se la mobilitat elèctrica sobre dues rodes. Una manera econòmica i sostenible de desplaçar-se.



Aposta per la mobilitat urbana

El grup Interdiesel apropa a Girona les motocicletes Silence.

Es tracta d'una marca d'origen barceloní que ha trobat un bon encaix en el mercat nacional, amb una quota d'un 66% i un 40% en la resta d'Europa. Silence no podia tenir millor soci per a Girona que Interdiesel, autèntics especialistes en mobilitat, amb més de 40 anys d'experiència en el món de l'automoció.



Com són les motos silence?

Totes les motocicletes elèctriques Silence tenen una bateria extraïble, amb un sistema tipus 'trolley' que permet transportar-les amb total comoditat.

La bateria que duen incorporada és la més gran del mercat, i permet una autonomia homologada de 127 km. La velocitat està autolimitada a 100 km/h, destacant la seva acceleració, superior a una 125 cc, equiparant-se amb una 300 cc. Silence té tres models en el seu catàleg: la S01, que és el seu model prèmium; la S02, amb idèntiques prestacions i autonomia, però a un preu més assequible de 4.600€ , amb descompte pla Silence inclòs; i el ciclomotor Low Speed, de la S02, des de 3.200 euros.









Robert Espigol, CEO de Silence Girona



Robert Espigol és al capdavant de Silence Girona. És també el gerent d'Interdiesel S.A., un grup familiar amb una trajectòria de més de 40 anys en el món de l'automoció. La companyia dona servei a milers de clients particulars i també a empreses amb els seus serveis de logística de mercaderies.

¿Per què han apostat per una marca com Silence?

A nosaltres ens interessava ser partícips del canvi en el paradigma de la mobilitat, que s'està produint a les ciutats. Silence és un projecte que està totalment alineat amb el nostre grup i amb la nostra aposta per promoure la mobilitat intel·ligent, sostenible, silenciosa i neta. Vam decidir apostar per Silence perquè és qui encapçala aquesta revolució.

¿Com creu que canviarà la mobilitat a la ciutat de Girona en els propers anys?

Serà totalment diferent: venen nous canvis. Tal com està fent ja Barcelona, està anunciat que en les ciutats amb més de 50.000 habitants s'implementin més restriccions respecte els cotxes amb motor de dièsel i gasolina. L'alternativa l'ofereixen les marques com Silence, que permeten moure's amb un vehicle molt més eficaç i respectuós amb el mediambient.

Vine a provar una moto elèctrica i emporta't uns bombons exclusius Silence dels germans Roca



Silence inaugura la seva nova botiga a Girona demà, 18 de març. A la inauguració d'aquesta nova ubicació, al carrer de Sant Joan Baptista La Salle, núm. 27, hi acudirà Jordi Roca, que presentarà un regal molt especial que han preparat pels assistents. Es tracta d'uns bombons personalitzats, que es repartiran entre tots aquells que vinguin a provar una moto Silence. A l'acte també participaran l'alcaldessa de Girona, Marta Madrenas; la regidora de Mobilitat i Via Pública de la ciutat; Marta Sureda, responsable de l'àrea de Promoció Econòmica; Glòria Plana, 4a Tinenta d'Alcaldia de Girona; Robert Espigol, gerent de Silence Girona; i Carlos Sotelo, CEO i fundador de Silence.

L'esdeveniment serà retransmès en 'streaming' al canal de Youtube de Scutum: