Prepara't i tingues-ho tot a punt per a ser mare

El naixement d'un nadó comporta un procés de preparació abans i després del part. Són 9 mesos que culminaran en el moment del naixement, però durant tot aquest temps haurem de tenir preparat tot el que necessitarem per a la cura i atenció del nadó i també per a la mateixa mare. Una bona llista de naixement, els regals de la família i amics, tots els complements de roba o accessoris per l'alletament, el passeig i viatjar amb seguretat...en definitiva tots els articles de puericultura els podem preparar anticipadament, sense pressa, per després centrar-nos en la cura del nostre fill o filla.

Mimus, el gran món de la puericultura

A Mimus tenen molt clar el que significa el naixement d'un fill i tot el que comporta abans i després del part. Per això, des de la seva cèntrica botiga situada al carrer Joan Maragall, 47 de Girona ofereixen tot el que una família pot necessitar davant l'arribada d'un nadó. Deixa't mimar i assessorar per un equip de professionals que actua assumint uns valors essencials com és el tracte humà.

Deixa't també mimar amb calidesa, entusiasme i la professionalitat de l'equip encapçalat per la Mireia i la Sara, les emprenedores que van posar en marxa aquest espai innovador que s'ha convertit en el gran món de la puericultura. A Mimus hi trobaràs també tot el relacionat amb la moda infantil, el mobiliari i els accessoris, sempre amb les primeres marques del mercat.

Perquè no et falti assessorament, a Mimus també organitzen tallers relacionats amb tot el tema de la puericultura que et poden servir de gran ajuda com per exemple el de fisioteràpia pediàtrica o un de baby spa. Mimus és l'únic centre de la província de Girona que ofereix aquest servei. Es tracta d'una estona màgica pel nadó amb un hidromassatge pensat per afavorir la seva psicomotricitat, la relaxació i reforçar el vincle afectiu amb els familiars.

I un altre sistema innovador que t'ofereix en exclusiva Mimus és el Momfitnnes, un programa d'entrenament que acompanya a dones durant i després de l'embaràs. Es tracta d'un programa molt beneficiós per la dona, ja que l'ajuda a preparar-se físicament abans del part i l'ajuda a recuperar la forma després de passar per la quarantena. Per a més informació, visiteu el seu Instagram.

Babystore aposta per la qualitat dels seus productes

A Babystore són especialistes a la província de Girona en la seguretat dels més petits a l'hora de viatjar en un vehicle. A la seva botiga hi podeu trobar les anomenades cadires contramarxa per a nens de fins a 135 centímetres i/o 32 quilos de pes. Per als professionals de Babystore l'única forma de viatjar de manera segura en el cotxe és la contramarxa, com a mínim fins que el nen o nena té 4 anys. Per aquesta raó segueix el protocol API, és a dir, Assessora, Prova i Instal·la, totes les cadiretes que surten de les seves botigues. S'asseguren de la total comptabilitat de la cadira-cotxe-infant. Els sistemes de retenció dels nadons dins dels vehicles són fonamentals i per això a Babystore trobaràs els elements més segurs que hi ha en el mercat amb absoluta garantia.

Babystore té una acurada selecció de cotxes que s'adapten a l'estil de vida i necessitats de cada família. Disposa igualment d'una secció de porteig ergonòmic, un espai de puericultura i aposta sempre per marques respectuoses amb el medi ambient i pel concepte de zero residus. A més, properament disposarà de calçat ergonòmic i respectuós. Deixa't aconsellar i assessorar sobre la seguretat dels més petits i visita amb cita prèvia els establiments de Babystore a Girona (Avinguda Amical Mauthausen, número 1) i Figueres (Plaça Europa, número 15). Els centres segueixen en tot moment per seguretat dels seus clients la normativa sanitària i els aforaments permesos.