Ferreteria Espada, evolució constant

La Ferreteria Espada de Palafrugell és el clar exemple de l'evolució i l'adaptació constant d'un negoci que va començar amb les pintures i els papers pintats i que actualment s'ha diversificat abarcant el gènere del bricolatge, el subministrament industrial i el parament de la llar. Actualment, el negoci és gestionat per la segona generació familiar amb Àngel Espada en el càrrec de gerent.

Al llarg dels darrers anys, s'han anat adaptant a les noves necessitats i demandes del mercat. Actualment Espada té dues línies de negoci: el subministrament industrial i el centre de bricolatge. Disposa d'una plantilla de 24 persones, 4 dels quals són comercials que surten al carrer en l'àmbit geogràfic de l'Alt i el Baix Empordà, Gironès, Selva i Garrotxa. Són altres temps com diu perfectament, Àngel Espada. «El concepte de les ferreteries en si, com eren abans, ja és pràcticament història. Ara som petits centres comercials diversificats on podem trobar de tot». I la realitat és aquesta. A Ferreteria Espada podem trobar no només pintures i eines de bricolatge, sinó tot el relacionat amb el parament de la llar o la jardineria. Espada es mostra molt satisfet amb el creixement constant i continuat de l'empresa. «La nostra línia de negoci creix des de 2014 en dues xifres i estem molt contents i satisfets». I és que en els temps que corren el sector del bricolatge i la decoració ha experimentat un fenomen que s'ha traduït en el fet que tothom vol fer reparacions i millores a les seves llars. Ens hem passat molt temps confinats i tancats a casa, «no es pot viatjar, no es pot sortir... i moltes persones aprofiten per fer reformes i invertir a casa seva», explica el gerent de Ferreteria Espada. S'ha accentuat la figura del «manetes» que vol o bé «canviar el terra, posar parquet, pintar o fins i tot cuinar i necessita accessoris i objectes de parament». Ara que està a punt d'arribar la primavera també es notarà un creixement en la demanda pel que fa a la jardineria i el moble exterior. Tothom vol tenir el seu jardí a punt.

Espada disposa de dos establiments a Palafrugell: Ferreteria i Centre de Bricolatge al carrer Torres Jonama 42 i Ferreteria i Subministrament Industrial al carrer de Torroella 12.