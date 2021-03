Consells per crear i mantenir un jardí a casa nostra

La primavera ha trucat a la nostra porta i ja ha entrat puntualment. És el moment de tenir a punt tots els nostres espais vegetals i florals. No cal que siguin grans espais. A vegades, podem aprofitar un petit racó de casa nostra o una part del balcó per fer-nos el nostre espai verd i natural. Si tenim un jardí, molt millor, perquè llavors potser també podrem fer creacions de més envergadura, però si tenim una zona petita també li podem treure el màxim de rendiment.

Hem de tenir clar de quin espai disposem i concretament què volem plantar-hi. Han de ser elements vegetals dels quals ens podem fer càrrec i que s'aclimatin també a la zona on vivim. Haurem de tenir en compte altres condicionants com per exemple les hores de llum que podem disposar al llarg del dia o els sistemes de rec que haurem d'utilitzar. Sempre podem recórrer a l'ajuda o cosunta d'un professional. Ara que ja estem en plena primavera segur que tindrem més ganes per posar al dia el nostre jardí o balcó.

A diferència del que passa amb els ambients d'interiors petits, on els espais han de ser buidats, als jardins petits, com més plantes tinguis millor, ja que els racons que es generen entre les plantes simularan una major amplitud.

Tret que tinguis la possibilitat de contractar un jardiner perquè mantingui el lloc en perfectes condicions o siguis un afeccionat de la jardineria i t'agradi el seu manteniment, és recomanable que utilitzis gespa sintètica. El mateix ocorre amb les plantes que tinguis. Si no pots destinar-li molt temps, tria aquelles que menor manteniment requereixin.

Pel que fa als mobles, l'ideal és que comptis amb una sendera marcada on puguis posar uns mobles delicats. Els més resistents són els de ferro, i amb una correcta protecció del material i una bona decoració, resulten confortants i càlids a la vista.

Si l'espai ho permet, col·loca una font, sempre una caiguda d'aigua li fa bé a un espai verd.

Si t'agraden les flors, tria diverses espècies amb floració en diferents èpoques de l'any, per tenir sempre un bell toc de color.

Un altre dels consells que ens donen és que les plantes aromàtiques són sempre una bona opció, especialment per l'aroma de les seves flors (com la lavanda) i, a més, la majoria les podràs fer servir a la teva cuina.

Usa petits arbres, topiaris o arbustos, per donar diferents grandàries i volums al disseny del teu jardí.

Si segueix aquests consells i pautes gaudirem d'una bona zona enjardinada amb elements vegetals i complements de descans. Podem escollir entre diferents opcions sempre adequant-nos a l'espai disponible i sense fer una excessiva inversió econòmica podem crear ambients naturals per gaudir durant tota aquesta primavera.