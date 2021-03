Com escollir un bon fertilitzant per al sòl i les seves propietats

A l'hora de triar un fertilitzant mineral per a un cultiu, un dels aspectes importants a tenir en compte és cada quant temps hem d'administrar-lo. Per a això és fonamental conèixer la diferència que hi ha entre fertilitzants minerals d'alliberament lent i controlat, i els beneficis que aportaran en cada cas. La clau en tots dos casos passa per com s'administra el nitrogen al sòl i a la planta al llarg del temps. La tecnologia aplicada a l'agricultura ha permès «domesticar» aquest procés d'alliberament per fer-lo més eficient i rendible.

Els fertilitzants minerals d'alliberament lent fabricats per Burés Professional, com són Fertigreen o Verplant, permeten alentir aquest procés d'administració del nitrogen aconseguint que es produeixi al llarg d'un temps determinat, que és d'uns tres mesos aproximat. El nitrogen en aquesta mena de fertilitzants és present en forma de molècula complexa al costat d'altres elements, la qual cosa fa més complicat que els bacteris encarregats de trencar els enllaços del nitrogen per al seu alliberament duguin a terme la seva comesa, segons expliquen des de l'empresa gironina.

El resultat és un alliberament del nitrogen més gradual en el temps en comparativa amb un fertilitzant habitual. Per a quina mena de cultiu s'empren? Generalment en aquells cultius que utilitzin abonaments sòlids. Els fertilitzants d'alliberament lent són molt útils en jardineria i cultius hortícoles. En el cas per exemple del manteniment de la gespa, són molt aconsellables pel fet que aquest tipus de cultiu requereix un continu subministrament de nitrogen. A això se suma que els fertilitzants minerals d'alliberament lent de Burés Professional estan elaborats en forma de microgrànuls, la qual cosa facilita la penetració del producte en el sòl i són perfectes per a la seva aportació en gespa.

Respecte als fertilitzants d'alliberament controlat, la tecnologia fa un pas més, i permet a l'agricultor fins i tot modular l'administració del nitrogen en el cultiu en períodes exactes. La clau es troba en la temperatura i en com s'ha fabricat el fertilitzant. Aquests productes, com és Ferticote de Burés Professional, es presenten en forma de perles recobertes amb una espècie de «pell sintètica» amb porositats per les quals va alliberant-se el nitrogen. A més temperatura, aquests «porus» es dilaten oferint un major lliurament del nitrogen. Burés Professional ofereix en la seva gamma Ferticote fertilitzants minerals que asseguren nitrogen disponible per al cultiu en una sola aplicació per períodes concrets de 3, 6, 9 o 12 mesos. Aquest tipus de fertilitzants són molt adequats en produccions d'hivernacle en els quals hi ha un bon control de la temperatura, però també es poden aplicar a l'aire lliure. Burés ofereix dades sobre l'alliberament de nitrogen a determinades temperatures i això permet un òptim ajust de les dosis d'administració del fertilitzant. Els seus professionals poden orientar sobre cada un dels productes.