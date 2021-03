Maquinària pesada per a obres públiques i mineria

Determinades accions en obres públiques o en mineria requereixen la intervenció de maquinària pesada que garanteixi que es pot fer una bona feina. A Canal-Barberan són especialistes en aquest tipus de maquinària i són tota una referència ja que són els distribuïdors oficials Carterpillar a la demarcació de Girona.

La maquinària pesada ja sigui en la intervenció del camp o en determinades obres ha d'estar sempre amb una bona garantia de funcionament. Per això a Canal-Barberan et garanteixen la venda i recanvis de totes les marques, et poden llogar plataformes elevadores i carretilles elevadores, són especialistes en la venda de tot tipus de maquinària d'obres públiques i mineria amb importació i exportació i venen també maquinària usada. I un aspecte molt important i valorat és que fan la reparació i assistència tècnica en ora de maquinària.

L'empresa es va fundar l'any 1970 amb tècnics especialistes de Cartepillar. Disposa d'unes grans instal·lacions de 15.000 metres quadrats a Tordera on hi ha el taller. A més, disposa d'una àmplia botiga de recanvis, usats i nous, i tot el material que pugui necessitar l'operari de maquinària.

La seva acció és sempre respectuosa amb el medi ambient. Canal-Barberan està sensibilitzat amb la protecció del medi ambient i el desenvolupament sostenible i, per aquest motiu, recicla eficientment els residus d'acord amb la normativa i legislació vigent i converteix les deixalles en energia, dissenya productes que facin servir menys material i embalatge. Segons expliquen a la seva web, per fer realitat aquest compromís amb el medi ambient «adoptem noves sistemàtiques i mètodes d'actuació, busquem permanentment la millora continuai realitzem importants inversions en instal.lacions i tecnologia de caràcter ambiental». Aquesta declaració es tradueix en unes bones pràctiques sensibles amb el medi ambient.