Seto Garden ofereix ocultacions de qualitat

Seto Garden SL ofereix solucions molt pràctiques per a jardins i espais enjardinats oberts de manera que, amb molt poca feina, podem obtenir un gran resultat per exemple en el cas que vulguem fer un tancament exterior o alguna divisió. Fabriquen el seto artificial amb un polietilè que importen des de Bèlgica i que té una gran qualitat i durabilitat.

Aquest material ha passat i superat rigorosos exàmens de qualitat perquè aguanti i resisteixi totes les inclemències del temps. Es tracta d'una fabricació 100% nacional i té un color verd molt natural i que és molt apreciat. Seto Garden assegura que no canviarà de color ni tampoc el perdrà amb el pas del temps. Per a la seva instal·lació no fan servir cola i tallen i preparen el polietilè per trenar-lo a les varetes galvanitzades d'1,2 milímetres de gruix. Les varetes són dobles i també de polietilè preparat per aguantar molt bé a l'exterior.

Per la seva qualitat i professionalitat Seto Garden SL està en disposició d'oferir fins a 6 anys de garantia del seu producte. La majoria de tanques artificials que es comercialitzen són d'origen oriental. Amb Seto Garden tindrà un producte nacional de proximitat i que garanteix una gran durabilitat.