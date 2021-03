Frit Ravich, 50 anys com a referent

Han passat més de 50 anys d'ençà que Josep Maria Viader va fundar a Maçanet de la Selva l'empresa Frit Ravich. La firma segueix conservant el seu esperit familiar -ara està dirigida per la seva filla Judith Viader- i aquest relleu generacional ha vingut acompanyat per un salt en tots els sentits que ha fet que la indústria gironina sigui tota una referència en el sector dels snacks, patates fregides i aperitius. De fet, actualment té més de 800 referències pròpies però també distribueix marques reconegudes mundialment com Mars Espanya, Nestlé o Ferrero.

Ara que arriba el bon temps i tothom té ganes de sortir i fer un aperitiu no hi ha dubte que tot el que provingui de Frit Ravich és una bona referència. Un altre exemple de producte gastronòmic amb segell inconfusiblement gironí. La varietat és un dels factors que aporta una major singularitat i que fa que els seus productes siguin únics i es diferenciïn de la resta. Hi ha patates, fruits secs i snacks per a tots els gustos i preferències amb gustos ben diversos. Frit Ravich és un exemple també de com una empresa s'adapta als nous temps. Per una banda, ha fet una aposta pels productes ecològics amb una gamma de fruits secs que a més estan presentats en un envàs 100% compostable. I per altra, ha instal·lat plaques fotovoltaiques per l'autoconsum en una aposta pel medi ambient.