Girona, una terra plena de sabors

Les comarques gironines són un territori privilegiat de mar i muntanya que es tradueix en una varietat gastronòmica que li ha valgut tots els reconeixements possibles. Girona és una terra productora de bons aliments. Precisament, la seva combinació de costa i interior fa que tingui un valor afegit. De la terra a la taula i de la mar a la taula. Aquest senzill pas ha acreditat l'excel·lència de la cuina gironina que es basa en productes de proximitat de gran qualitat.

Girona té la característica especial que pot produir aliments que tenen afegit un segell de qualitat. Ens quedarien absolutament curts perquè la llista és molt llarga però podriem fer menció a la gamba de Palamós, la poma de Girona, els embotits, els curats i els derivats de la carn, l'avellana de Brunyola, la mongeta garrotxina... com a productes amb més projecció. La demarcació gironina és un territori àmpliament reconegut per la seva gastronomia. És una de les terres amb major constal·lació d'estrelles Michelin a banda d'altres guardons gastronòmics. El que no hi ha dubte és que aquesta bona taula es nodreix de productes sortits directament de la terra i que tenen el valor de la proximitat i fins i tot un punt artesanal.

Girona és terra també exportadora dels seus bons aliments. La indústria càrnica -basada moltes vegades en la tradició familiar- és un del valors de màxima producció econòmica a les comarques gironines. Només per posar un exemple, la indústria de la carn és un dels motors econòmics i això ho demostra el fet que la carn ja suposa el 75,3% de tots els productes que les empreses gironines venen a l'estranger. Concretament, la facturació del 2019 va ser de 2.013 milions d'euros sobre un total d'exportacions alimentàries de 2.674 milions d'euros. Després de la carn venen, a molta distància, els productes gurmet amb un 18% de les vendes forànies.

També cal fer menció a la seva fruita. La poma gironina ha traspassat fronteres i és un dels productes més ben valorats. La poma de Girona ostenta el certificat d'Indicació Geogràfica Protegida, tota una acreditació que indica la seva excel·lència i valoració.

El vi ocupa també un lloc destacat en la llista de productes d'alimentació gironí amb gran projecció. La Denominació d'Orígen Empordà gaudeix d'una gran valoració. Un centenar de vins de la DO Empordà han aconseguit la qualificació «excel·lent» a la Guía Peñín 2021, la qual cosa signfica i demostra la qualitat del vi de les terres gironines.

Des de les comarques gironines s'elaboren també diversos productes gurmets que tenen una gran valoració i s'envien a mercats exteriors. Embotits, patès i productes dolços formen part també d'aquest panorama gastronòmic de primer nivell.

L'aigua estaria en un lloc destacat en els bens naturals de la demarcació que s'aprofiten per al consum. Comarques com el Baix Empordà, l'Alt i la Selva són terres productes d'aigua embotellada molt apreciada pels consumidors i els gurmets. Pel que fa als conreus com a territori mediterrani que som tenim un gran valor que és l'arrós. Pals és una zona de major producció amb diferents productors i marques. L'arrós és un aliment de gran consum i en el cas de les comarques gironines i concretament a Pals es cultiva de manera pràcticament artesanal conservant i mimant totes les seves qualitats. I per acostar-ho a tota la gent sovint es fan jornades obertes al públic perque es coneguin les tècniques que s'utilitzen.

Molts d'aquests productes amb segell gironí es promocionen en fires ja siguin locals i comarcals. Al llarg de l'any se celebren diferents mostres gastronòmiques per promoure la producció local. Ara, des de fa un any totes aquestes fires presencials han quedat anul·lades per la pandèmia. Girona és també terra de fires: la fira d'embotit de Bescanó, la fira de la poma d'Ullà, la fira de la mel de Crespià, la fira del farro a la Vall d'en Bas, la fira del formatge de Lladó... el que demostra l'acceptació dels productes gironins i més quan aporten el seu segell de qualitat i artesania. I la culminació de tot va ser la celebració durant un temps del Fòrum Gastronòmic convertint Girona en la capital de la gastronomia durant uns dies.

Tot plegat són productes d'alimentació i gastronomia essencials que porten afegit el segell de qualitat gironí.