Liquats: som el que mengem

Liquats va començar l'any 1991 des del parc natural del Montseny tenint en compte un concepte que segueix molt present en tots els seus productes: som el que mengem. El consumidor no busca qualsevol cosa, al contrari, s'ha convertit en exigent i té la necessitat de consumir productes saludables.

Liquats, amb la seva marca líder Yosoy, no utilitza absolutament cap additiu i és un referent pel que fa a sabor en el mercat. En aquest sentit, des de l'empresa expliquen que la seva estratègia de producció és fidel a la filosofia incial de Liquats, quan Josep Maria Erra va fundar l'empresa. «Des dels inicis hem tingut la voluntat de formular productes el màxim de naturals possible amb etiquetes netes i minimitzant tant l'ús d'additius com aromes o estabilitzants». El seu producte estrella, la beguda de Yosoy Civada, està fet únicament amb civada i aigua. Un altre dels pilars que defineix la seva estratègia de producció és la qualitat. «Alguns exemples serien el nostre control de les matèries primeres, ja que seleccionem el gra sencer dels millors orígens i evitem farines i pastes, els nostres processos productius certificats segons les normatives IFS i BRC o el nostre control d'al·lèrgens que realitzem en el nostre propi laboratori certificat segons la ISO17025». Actualment Liquats està trebalant un Pla de Sostenibilitat corporatiu, ja que per l'empresa la sostenibilitat és un factor clau per seguir amb el seu compromís amb l'entorn.