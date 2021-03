Funerària Mémora a Girona: més d'un any liderant la seguretat als tanatoris

Més d'un any després de l'inici de la pandèmia de la COVID-19, la situació sanitària és encara complexa i les mesures de seguretat, prevenció i higiene es mantenen en diversos sectors per tal de frenar la propagació del virus. El sector funerari no només no ha estat una excepció al llarg del darrer any, sinó que en diverses ocasions s'ha vist al focus d'atenció social i mediàtica. A més a més, ha afrontat situacions complexes com la suspensió de vetlles i funerals, o la restricció d'aforaments als tanatoris, complint amb l'objectiu de protegir la salut de les famílies i els treballadors de les instal·lacions. Val a dir que el context actual del sector està marcat per la vacunació dels professionals funeraris, procés que va començar l'1 de març a Catalunya després que les empreses funeràries ho reclamessin durant mesos per tal de reforçar la seguretat en la prestació d'un servei tan essencial.

Al llarg de tot aquest període de pandèmia, la funerària Mémora, líder del sector a Espanya, ha apostat decididament per la seguretat, la prevenció i la higiene a les seves instal·lacions i tanatoris, 14 d'ells ubicats a la província de Girona als municipis de Salt, Arbúcies, Banyoles, Besalú, Blanes, l'Escala, la Bisbal d'Empordà, la Cellera de Ter, Maçanet de la Selva, Palafrugell, Sant Hilari Sacalm, Torroella de Montgrí i Roses, a més de Girona ciutat. De fet, Mémora va ser pionera en l'activació de protocols i mesures de seguretat contra la COVID-19, essent la primera empresa funerària de l'àmbit estatal a rebre la certificació "Protocols d'actuació davant del coronavirus SARS-CoV-2 en el marc de la pandèmia COVID-19", emesa per AENOR, entitat de referència en certificació a Espanya.

La companyia també va rebre l'Especificació UNE 0069 de "Mesures per a la prevenció de riscos higiènic-sanitaris davant del coronavirus SARS-CoV-2 en zones d'accés al públic de les instal·lacions funeràries", elaborada sota el lideratge de la patronal del sector funerari PANASEF. L'especificació vol ser una eina que serveixi per identificar i analitzar els riscos i les millors pràctiques en el servei funerari per afrontar el virus.

Més enllà de mesures de seguretat com l'ús obligatori de la mascareta, la presència de dispensadors de gels hidroalcohòlics, mampares de protecció, cintes de separació per garantir físicament el distanciament social o l'actualització de tota la senyalètica per facilitar la informació necessària a les famílies, Mémora és conscient de la importància, el significat i el valor que tenen les cerimònies de comiat. Fidel al seu compromís amb les famílies oferint màxima sensibilitat i respecte, i seguint les recomanacions dels psicòlegs i experts en dol, Mémora ofereix l'oportunitat d'organitzar cerimònies en moments posteriors, tot i estar allunyats de la data de la defunció, ja que les persones tenen la necessitat d'acomiadar i donar l'últim adéu als seus éssers estimats.

A més a més, Mémora ha aplicat mesures excepcionals en totes les seves instal·lacions per minimitzar qualsevol possible risc de contagi. Ja abans de la reobertura de tanatoris el mes de maig de l'any passat, la companyia va realitzar una inversió econòmica de més d'un milió d'euros per condicionar totes les seves instal·lacions i convertir-les en espais lliures de COVID-19.

"Des de l'inici d'aquesta etapa, ens hem coordinat internament i amb altres agents del sector per posar en marxa els protocols i mesures per garantir que les nostres instal·lacions són en tot moment espais segurs i confortables, conscients de la nostra responsabilitat de garantir la seguretat i el benestar de les famílies i els nostres professionals", explica Xavier Poch, gerent de Mémora a Girona.

Poch també destaca que "tot el personal de Mémora manté amb fermesa la seva implicació en la prestació de serveis funeraris de qualitat amb màximes garanties de seguretat". "És encomiable el compromís que han mantingut en tot moment els nostres professionals com a part essencial de la cadena sanitària, i és un compromís que no defallirà perquè encara no podem abaixar la guàrdia", remarca el gerent de Mémora a Girona.

Addicionalment, la companyia ha activat el passaport COVID-19 digital per als seus professionals, amb l'objectiu de millorar el seguiment de la protecció dels equips i prendre decisions ràpidament si hi ha riscos de contagi. Així mateix, la companyia segueix garantint el subministrament d'equips de protecció individual per a tota la plantilla.