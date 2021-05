Casademont ha aconseguit doblar la seva facturació en només dos anys. Per a aquest 2021, es preveu que les vendes arribin als 61,9 milions d’euros.

Per poder seguir mantenint aquest ritme de creixement, la companyia està portant a terme un important pla d’inversió a les plantes que té a Bonmatí i a Palol de Revardit, amb l’objectiu d’augmentar la productivitat. Entre les mesures adoptades, es troba també l’increment de la plantilla, que ha passat de 214 treballadors el 2018 a 254 l’any 2020. A més, per a aquest any està prevista la contractació d’una vintena de persones més.

Els productes de Casademont es poden trobar a les principals cadenes de supermercats del país i és una de les marques més rellevants del mercat espanyol. A més, continua creixent en mercats internacionals, amb el focus posat en països com Alemanya, França i Regne Unit.

Referent en fuet

Casademont va ser la primera empresa en comercialitzar el fuet fora de Catalunya, fa més de 65 anys, i s’ha especialitzat en aquesta categoria, innovant i creant nous productes i noves maneres de gaudir del fuet. És el que han definit com a #Fuetdiversidad i inclou més de 10 varietats que recullen les noves tendències del mercat, amb la qualitat, la innovació i el sabor de sempre.

Al seu tradicional fuet espetec (guanyador del premi Sabor del Año 2020 i 2021), Casademont ha sumat productes com el primer fuet amb probiòtics L-Casei del mercat o el primer amb carn 100% de pollastre.

Recentment, s’han afegit tres referències més que representen una autèntica innovació dins la categoria. Per una part, el fuet untable, una nova manera de consumir fuet, ideal per a entrepans i sandvitxos. Es tracta d’un producte alt en proteïnes, amb vitamines B5, B6 i B12, baix en greix i en sucres.

També s’ha presentat recentment el fuet Roseta, el primer fuet pensat per al mostrador de xarcuteria al tall, amb una original i atractiva forma.

Altres novetats presentades enguany han estat els packs Fuetis&Lacasitos i Fuetis&Conguitos, en col·laboració amb el Grupo Lacasa. Aquesta idea va sorgir després d’enquestar un ampli grup de consumidors sobre el seu snack ideal; el 87,7% eren partidaris de combinar dolç i salat.

Tots aquests productes tenen quelcom en comú: estan elaborats amb ingredients seleccionats i compten amb el segell de Benestar Animal.

Aposta per la innovació

L’aposta per la innovació no només és patent en els nous productes que ha presentat l’empresa, sinó també en la recerca de nous envasos, més sostenibles. Casademont dona prioritat als materials reciclables i és la primera empresa espanyola que fa servir envasos de cartró per a productes cuits i llescats.