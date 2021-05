Un dels majors neguits que ens podem trobar davant un ordinador, tauleta, telèfon o aparell connectat a internet és... disposar d’una clau segura. Per no dir que no recordem el nostre accés... Hem de pensar que es tracta d’un problema generalitzat. No estem sols ni som els únics. Alguns estudis apunten que 9 de cada 10 usuaris no saben crear una contrasenya segura, un element indispensable per garantir la seguretat de les nostres dades ja siguin personals o laborals.

S’ha de tenir en compte que les claus signifiquen el primer mur de contenció si algú vol entrar en alguns dels nostres dispositius. Són el mur que hauria de frenar-ho i, per tant, són molt importants. Segons un estudi recollit per Acierto.com fins al 89 per cent dels usuaris desconeix com es pot crear un accés segur. Un dels problemes és que sovint utilitzem paraules molt senzilles o donem algunes pistes amb què l’únic que aconseguim és facilitar l’accés als nostres aparells.

Per aquest motiu, hauríem de tenir present que a banda d’anar variant la contrasenya també n’hauríem de tenir de diferents. No podem deixar-ho tot a una sola clau perquè fins i tot si rebem un atac per fer-se amb les nostres dades personals o empresarials és probable que els estiguem obrint moltes portes. Per tant, cal canviar l’accés de forma regular i fer-ho amb elements que precisament es converteixin en segurs.