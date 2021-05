Arribar i portar la fibra òptica allà on les grans operadores no actuen. Donar servei al territori. I fer-ho amb uns valors ferms com considerar-se una companyia de Km 0 disposada a solucionar les necessitats de comunicació. Això resumeix l’esperit de Goufone.

Goufone va néixer el 2010 a Osona per l’impuls de tres emprenedors: Marc Mundó, Albert Boix i Joan Gaudes. En aquests 11 anys la trajectòria ha estat imparable i aquell objectiu de portar internet on les grans companyies no arribaven s’ha transformat en una empresa catalana amb 3.000 quilòmetres desplegats de xarxa de fibra òptica a un total de 13 comarques catalanes. La seva expansió es tradueix en: 90 treballadors, ofereix serveis d’internet, telefonia mòbil, telefonia fixa i televisió a més de 23.000 usuaris i disposa d’una xarxa de set botigues físiques a diferents punts de Catalunya.

Els tres responsables de Goufone es van conèixer a la Universitat de Vic, on estudiaven. La vida els va portar inicialment per camins diferents. D’una banda, l’Albert Boix i en Marc Mundó es van iniciar en el terreny de les comunicacions de manera conjunta i en Joan Gaudes va promoure una empresa en solitari.

La seva activitat va ser donar serveis amb antenes en llocs on ningú operava o on les línies d’ADSL no acabaven de funcionar. Amb el temps van començar a fer-se la competència fins que, davant del fet que Telefónica i altres operadores començaven a desplegar fibra òptica, van coincidir que calia unir-se «perquè sabíem que junts tindríem més força davant els grans operadors del mercat», explica Marc Mundó.

Des de llavors la seva trajectòria no s’ha aturat. Primer van fer el salt fora d’Osona i ara ja són presents a 13 comarques. Els inicis, com era de suposar, no van ser fàcils, però l’arrancada va ser possible gràcies a un crowfunding per poder comprar el cable de fibra òptica. D’aquella primera ajuda, s’ha passat a una facturació de 10 milions d’euros el 2020. Mundó́recorda que el primer finançament que «vam tenir va ser aquest crowfunding, que va ser un intercanvi amb els usuaris. Ells van fer una inversió inicial contribuint a pagar la xarxa i, a canvi, van tenir una quota reduïda per amortitzar aquesta despesa. En realitat van ser els nostres primers inversors i, de fet, tots els usuaris que van confiar en nosaltres en aquell moment segueixen sent clients de Goufone. Un 100% de fidelització!».

Ara també compten amb el lògic finançament dels bancs, però si alguna cosa els defineix és la seva proximitat amb el client. Això els permet actuar de manera ràpida i directa amb l’usuari en cas d’avaria. A més s’adapten a les necessitats que els plantegen els clients. «Tenim des d’usuaris a empreses molt grans que operadores tradicionals no els han pogut oferir coses que nosaltres vam poder fer perquè tenim la nostra xarxa. I el més important, donem respostes a les zones rurals», considera Marc Mundó.

Aquest ADN es tradueix en un objectiu: estendre’s pel territori, i una fita marcada en el seu calendari d’acció més immediat és arribar a Girona capital. La primera fase ja està activada i el desplegament total serà l’abril de 2022.

Mentrestant, Goufone continua amb el seu desplegament per zones rurals i disseminades i en territoris on ningú havia actuat. A la província de Girona ja han començat a desplegar-se també a Roses, la Pera, Verges, Fornells o Quart, entre molts altres. Se senten orgullosos per exemple d’haver portat fibra a la zona de Bàscara, Garrigàs i Vilademuls, on no hi havia cap operador, cobrir també la zona de Brunyola, Mas Llunès a Bescanó, o la urbanització de Sant Carles, entre Llinars i la Roca del Vallès. Tot plegat s’exemplifica amb una frase de Marc Mundó: «Com a mínim posem les ganes i les eines per arribar-hi. A diferència d’altres operadors escoltem el projecte i proposem una solució». I el repte és molt clar: «Que tothom tingui accés a internet».