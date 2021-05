El 69% dels propietaris d’habitatges veu més «segur» el lloguer residencial que el turístic, segons dades de l’informe Radiografia de l’arrendador a Espanya. Com afectarien les mesures intervencionistes en el mercat de lloguer? de Fotocasa i l’Agència Negociadora del Lloguer (ANA). Actualment, el 84% dels lloguers a l’Estat es destinen a ús residencial i el 16% restant, a ús vacacional. Més enllà de la pandèmia, el 52 per cent dels propietaris considera que les mesures reguladores «restrictives» de les administracions públiques contra els lloguers turístics també desincentiven aquest tipus de lloguers. De fet, només un 32% dels propietaris tornaria a apostar per la modalitat vacacional quan torni el turisme, per la seva elevada rendibilitat.

En aquest sentit, el 46 per cent dels propietaris afirma que el fet que algunes ciutats com ara Barcelona anunciïn la prohibició de llogar habitacions per a turistes també els fa apostar pel residencial.

«Fins que el sector turístic no es recuperi per complet, els propietaris apostaran per la seguretat i confiança a llarg termini que els ofereix el mercat residencial. Per aquest motiu, comptarem amb una gran oferta d’habitatge per llogar justament on més es necessita, a les zones més tensades», va assegurar la directora d’Estudis de Fotocasa, María Matos.

La portaveu de l’empresa va demanar a les administracions generar «estabilitat» en el mercat de les rendes per tal que els propietaris continuïn en el residencial i incrementar així el parc d’habitatge per a lloguer.

D’altra banda, el 43% dels propietaris amb habitatges de lloguer en el mercat turístic fan servir agències intermediàries, davant el 33% del mercat residencial. Respecte a l’oferta, un 30% dels propietaris del mercat de lloguer turístic creuen que és «bastant excessiva», una xifra que se situa en el 20% en el cas dels propietaris de pisos de lloguer residencial.

Pel que fa als preus, un 38% dels propietaris que destinen el seu habitatge a lloguer turístic definirien els actuals com a preus «molt elevats».

D’altra banda, la Generalitat començarà a sancionar els habitatges que es lloguin a preus superiors als fixats per l’Índex de referència. El Govern està finalitzant la primera fase de detecció de contractes que no s’ajusten a la llei i, fins ara, n’ha detectat trenta. La majoria de les possibles infraccions són per no fer constar l’Índex de referència en els contractes, no haver individualitzat les despeses que s’inclouen a la renda o no detallar les característiques específiques que justificarien la superació de la renda establerta per l’Índex. Davant aquesta situació, l’Agència de l’Habitatge es posarà en contacte amb els quinze ajuntaments dels municipis on s’han signat els contractes per instar-los a iniciar procediments sancionadors.