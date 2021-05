Les vacances i els caps de setmana llargs són els moments més propicis perquè els lladres en facin de les seves, si bé és cert que no són els únics. I és que malgrat el confinament i una major presència a casa, en 2020 es van produir més de 100.000 robatoris entre negocis i domicilis particulars (això sí, un 30% menys d’anys anteriors). No podem evitar aquests actes vandàlics íntegrament, però sí que podem minimitzar, i molt, el risc.

- No parlis en presència de desconeguts o al carrer sobre la teva absència. Tampoc ho facis en les xarxes socials, perquè és una informació a la qual pot accedir molta gent. Si vols penjar fotos de les vacances, millor fes-ho un cop tornis.

- Assegura’t de tancar bé totes les portes i finestres.

- Col·loca reixes en aquelles finestres i portes de fàcil accés.

- Si pots permetre-t’ho, instal·la un sistema de seguretat.

- Comenta a algun familiar o veí de confiança que estiguin pendents de retirar-te les cartes de la bústia a fi que no s’acumuli la correspondència. Si a més disposen de claus, demana’ls que et reguin el jardí, o que t’encenguin les llums de tant en tant.

- Procura no deixar roba estesa molt de temps sense recollir.

- No tanquis del tot l’electricitat. Un timbre sense so és un senyal d’alerta per als lladres.

- Contracta una assegurança de la llar si no disposes d’ella.

- Si has de ser-hi molt temps fora, preveu la possibilitat d’instal·lar un temporitzador que encengui i apagui els llums cada cert temps.

- No deixis jocs de claus ni sota l’estora, ni dins de la bústia, ni en tests pròxims a la porta, són els primers llocs on miren els delinqüents.

- Deixa el teu telèfon de contacte a algun veí perquè puguin localitzar-te de ser necessari.

- Si ve personal d’alguna empresa de serveis, demana-li que s’identifiqui convenientment. I si encara tens dubtes, truca a l'empresa, però sempre buscant el telèfon a internet i mai amb el número que et faciliti l’operari.