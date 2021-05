Cada vegada són més les persones que opten per llogar el seu habitatge i no comprar degut en gran part a les circumstàncies econòmiques i laborals actuals i al futur incert del moment, i això malgrat que la nostra cultura tradicionalment s’ha decantat per la compra. Conèixer els avantatges i desavantatges d’una opció o l’altra, sens dubte ens ajudarà de cara a prendre una millor decisió.

Comprar un habitatge és una de les decisions més importants amb les quals ens enfrontem al llarg de la nostra vida i que cal pensar meditadament perquè suposa una inversió considerable. I encara que suposa més paperassa i burocràcia i comporta pagar impostos i tributs a més d’un compromís de pagament amb el banc per no perdre l’habitatge, té molts altres avantatges que cal valorar. Entre ells:

- Pots disposar de l’habitatge com et vingui de gust.

- Pots reformar-lo o adaptar-lo a les teves necessitats.

- Pots subarrendar habitacions si necessites una ajuda econòmica o vols viure en companyia.

- Serveix com a fons d’estalvi per a un futur, ja que (excepcions molt concretes), l’habitatge sol revalorar-se.

- Un cop cancel·lada la hipoteca, ja no tens més costos fixos.

- Si l’interès hipotecari és baix, surt més econòmic comprar que llogar.

- Dona una major estabilitat i seguretat, perquè no es viu amb el temor que se t’acabi el contracte, et facin fora o et pugin la quota de manera considerable.

A banda, el lloguer, també compta amb molts avantatges que poden ser beneficiosos, sobretot en moments d’incertesa.

- Les gestions i la inversió són mínimes.

- És més fàcil revertir la situació si al final no et convenç la zona, el veïnat, si se’t queda petit, o simplement si la situació econòmica et canvia.

- Pots accedir a ciutats o barris que d’una altra forma seria impensable.

- Hi ha menys despeses mensuals (ja que no se solen pagar impostos, ni tampoc despeses extres de la comunitat o grans reparacions d’aparells elèctrics).

Entre els desavantatges es troba bàsicament: que no tens dret ni a fer reformes ni canvis en el mobiliari (si aquest ve inclòs) així com tampoc tens dret a votar en les decisions de la comunitat. Els experts coincideixen que comprar sempre és la millor opció a llarg termini i llogar a mitjà o curt termini, però tot dependrà evidentment de la situació personal de cadascun, de les seves expectatives i de les seves circumstàncies i preferències.