Més bones notícies per al sector immobiliari. A l’augment registrat en la constitució de noves hipoteques hi hem de sumar ara també la compravenda d’habitatges, que comença a mostrar símptomes de recuperació que fan pensar en l’optimisme. El sector espera recuperar a poc a poc el ritme de venda.

Les xifres indiquen que el mercat es comença a moure en positiu. En aquest sentit, la compravenda d’habitatges va augmentar un 34,3% al març a Catalunya en relació al mateix mes del 2020, fins als 8.105, segons les dades provisionals de l’Estadística de Transmissions de Drets de la Propietat de l’INE. Es tracta de la xifra més alta des del gener del 2008 (8.159) i no superava les 8.000 des del gener del 2019 (8.012). Quant al seu règim, 7.452 d’aquests eren habitatges lliures i 653 de protecció oficial i, segons el seu estat, 1.456 eren nous i 6.649, de segona mà.

En comparació amb febrer, es va produir un augment del 25,4%. Al conjunt de l’Estat, van tenir lloc 47.332 compravendes d’habitatge, un 32,4% més que al març del 2020 – a mig mes ja es va declarar el primer estat d’alarma- i un 9,6% més que al febrer.

El 91,3% dels habitatges transmesos per compravenda al març van ser lliures i el 8,7%, protegits. En termes anuals, la xifra d’habitatges lliures transmesos per compravenda va pujar un 32,9% i els protegits, un 26%. Quant al seu estat, el 21,4% eren nous i el 78,6%, de segona mà.

Per demarcacions, la gran majoria de les operacions es van produir a Barcelona, amb 4.118 operacions de compravenda, un 34,4% més interanual, xifra que suposa un creixement pràcticament calcat al de la mitjana catalana. El major increment, però, es va produir a les comarques de Tarragona, amb 1.097 operacions de compravenda al març, un 43,5% més que el mateix mes del 2020.

A les comarques de Lleida, es van signar 459 operacions de compravenda d’habitatges, un 37,8% més que al març del 2020 i a les comarques de Girona l’augment va ser més moderat, del 23,8%, fins a les 1.014.

Per comunitats autònomes, els majors increments es van produir a la Comunitat de Madrid, amb un 59,2% interanual més, seguits de Cantàbria, amb un 56,9% més i La Rioja, un 55,6% més. Per contra, les Illes Balears va ser l’única on es va registrar una variació negativa, del -3%, mentre que les Illes Canàries (+2,7%) i la Regió de Múrcia (+14) són les que van experimentar els augments més discrets.